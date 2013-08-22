أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة ميسي

Google+ Print
إصابة ميسي إصابة ميسي

مدريد (إفي): أجبرت الآلام العضلية التي ألمت بمهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الانسحاب عقب نهاية الشوط الاول من لقاء ذهاب كأس السوبر أمام صاحب الأرض أتلتيكو مدريد.

واضطر المدرب تاتا مارتينو لتغيير ميسي الذي بدا واضحا معاناته من آلام في الفخذ الأيسر، لينزل سيسك فابريجاس في الشوط الثاني بالمباراة المقامة على ملعب فيسنتي كالديرون.

ولم يكمل ميسي، أفضل لاعب في العالم، أيضا لقاء ليفانتي هذا الأسبوع في مستهل حملة الفريق بالموسم الجديد للدفاع عن لقب الليجا.

ويعاني ميسي من مشاكل عضلية منذ أواخر الموسم الماضي، الذي أنهاه وهو مصاب، حيث ينتظر أن يخضع لفحوص طبية غدا الخميس لتحديد مدى إصابته وعما إذا كان

سيغيب الفترة المقبلة عن الملاعب من جديد.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد هدفي ديفيد بيا ونيمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع