إصابة ميسي

مدريد (إفي): أجبرت الآلام العضلية التي ألمت بمهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الانسحاب عقب نهاية الشوط الاول من لقاء ذهاب كأس السوبر أمام صاحب الأرض أتلتيكو مدريد.

واضطر المدرب تاتا مارتينو لتغيير ميسي الذي بدا واضحا معاناته من آلام في الفخذ الأيسر، لينزل سيسك فابريجاس في الشوط الثاني بالمباراة المقامة على ملعب فيسنتي كالديرون.

ولم يكمل ميسي، أفضل لاعب في العالم، أيضا لقاء ليفانتي هذا الأسبوع في مستهل حملة الفريق بالموسم الجديد للدفاع عن لقب الليجا.

ويعاني ميسي من مشاكل عضلية منذ أواخر الموسم الماضي، الذي أنهاه وهو مصاب، حيث ينتظر أن يخضع لفحوص طبية غدا الخميس لتحديد مدى إصابته وعما إذا كان

سيغيب الفترة المقبلة عن الملاعب من جديد.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد هدفي ديفيد بيا ونيمار.