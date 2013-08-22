نور والقصبي يفوزان باستفتاء"سيدتي نت"لأفضل ممثل وممثلة

جاءت نتيجة استفتاء "سيدتي نت" لأفضل ممثلة لرمضان 2013 مفاجئة بكل المقاييس، حيث احتلت الممثلة التركية سونجول أودن الشهيرة بنور المركز الأول عن دورها الثانوي في المسلسل المصري "تحت الأرض"، متقدمة بنسبة تصويت عالية جداً على منافساتها العربيات حيث حازت نسبة تصويت بلغت (44.76%) متفوقة على شريكتها في العمل نفسه الممثلة المصرية دينا الشربيني، التي حصلت على نسبة متدنية جداً بلغت (0،55%)، وفوزها لا يعني إنها أجادت أكثر من منافساتها الممثلات العربيات لكنه يشير إلى مدى شعبيتها لدى المشاهدين العرب بالرغم من إنه لم يعرض لها عربياً سوى ثلاثة أعمال مدبلجة للعربية هي: مسلسل "نور" ومسلسل "نساء حائرات" وفيلم "الحب المر" مع خالد آرجنش الشهير بالسلطان سليمان.

المفاجأة الحقيقية كانت باحتلال الممثلة المصرية الشابة روبي المركز الثاني عن دورها المميز في مسلسل"بدون ذكر أسماء"، للكاتب وحيد حامد الذي قدمها بشخصية جديدة عليها هي المتسولة مبروكة التي تصبح فنانة مشهورة وزوجة رجل أعمال ناجح وذلك بحصولها على نسبة تصويت جيدة بلغت (17،92 %) ما يشير إلى قدرتها على منافسة نجمات الصف الأول إن توفرت لها نفس ما توفر لها في مسلسل "بدون ذكر أسماء" ألا وهي: الفرصة ونص قوي وإخراج متمكن ودور محبوك درامياً بشكل منطقي وواقعي.

وحصلت الفنانة غادة عبد الرازق على المركز الثالث عن دورها في مسلسل "حكاية حياة" الذي كان أقل نجاحاً على الصعيدين الجماهيري والدرامي من مسلسلها السابق "مع سبق الإصرار" بنسبة تصويت بلغت( 15.04%) ، وتلتها بالمركز الرابع الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن دورها في المسلسل الرومانسي "لعبة الموت" بحصولها على نسبة تصويت بلغت (5،81%) ولم تحظى نهايته الدرامية السريعة السهلة بإعجاب النقاد أو المشاهدين.

واحتلت الفنانة السورية كندة علوش المركز الخامس عن دورها في المسلسل البوليسي الإجتماعي الشيق "نيران صديقة"بنسبة تصويت ضئيلة بلغت (3،44%) متفوقة على شريكتيها ببطولته رانيا يوسف ومنة شلبي.

وتلاهن بعد ذلك بالترتيب التالي الفنانات: حياة الفهد وليلى علوي وسلاف فواخرجي وعلا غانم ومنة شلبي .

وبقراءة سريعة للنتيجة هذه يتبين نجاح أعمال درامية من خلال نجاح نجماتها فمن توقع فوز التركية سونجول أودن أو روبي بالمركزين الأول والثاني؟

القصبي وفهد والزدجالي أفضل ممثلين عرب في رمضان 2013

والمفاجأة الأكبر جاءت في نتيجة استفتاء "سيدتي نت" لأفضل ممثل عربي لرمضان 2013 حيث اقتنص الممثل السعودي الكوميدي ناصر القصبي عن دوره في مسلسل "أبو الملايين" المرتبة الأولى بنسبة تصويت عالية بلغت (41،82%) ، وتثبت صواب اختياره للفنان الكويتي الكبير عبد الحسين عبد الرضا ليشاركه بطولة "أبو الملايين" ويحققان معاً نجاحاً يعوضهما عن إخفاقات الفترة السابقة خاصةً القصبي بعد انفصاله عن عبدالله السدحان وسلسلة (طاش ما طاش).

وحصد الممثل السوري عابد فهد عن دوره المميز في مسلسل "لعبة الموت" المرتبة الثانية بنسبة تصويت جيدة نوعاً ما وبلغت (14،12%) ، وتفوق في هذا النجاح الجماهيري على من تسيدوا الدراما السورية لسنوات خاصةً: جمال سليمان وبسام كوسا وعباس النوري.

وأثبت حصول الممثل العماني إبراهيم الزدجالي على المرتبة الثالثة عن دوره في مسلسل "جار القمر" بنسبة تصويت جيدة بلغت (9،45%) تنامي شعبيته في العالم العربي بعد تألقه في الأدوار الرومانسية والإجتماعية.

وجاء احتلال زعيم الكوميديا المصري عادل إمام المرتبة الرابعة عن دوره في مسلسل "العراف" بنسبة تصويت متدنية بلغت (3،62%) صادماً وغير متوقعاً مقارنةً بنسبة المشاهدة العالية التي حظي بها العمل عربياً ولعدد الفضائيات الكبير الذي عرضته على شاشاتها.

واحتل الممثل المصري ماجد المصري المرتبة الخامسة عن دوره في مسلسل "لعبة الموت" بنسبة تصويت متدنية أيضاً وبلغت (2،91%) .

وتلاهم بالترتيب الآتي الفنانون: يوسف الشريف وطارق لطفي وسعد الفرج وأمير كرارة وإياد نصار.