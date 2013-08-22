ارتفاع أرباح شركة تشاينا تيليكوم للهواتف بعد توفيرها أجهزة آى فون

قالت شرطة تشينا تيليكوم، ثالث أكبر هواتف نقالة فى الصين من حيث عدد المشتركين، يوم الأربعاء إن أرباحها ارتفعت فى النصف الأول من العام بعد ارتفاع إيراداتها بعد توفير أجهزة آى فون.

وزادت الشركة من إنفاقها على التسويق لجذب الزبائن بعد أن أصبحت ثانى شركة صينية للهواتف تقدم جهاز آى فون فى النصف الأول من عام 2012.

وحذر مسئولو الشركة من أن زيادة الانفاق سيضر بالربحية على المدى القصير ولكنه سيساعد على زيادتها على المدى البعيد.

ويبدو أن هذه الجهود آتت أكلها، فقد حققت الشركة أرباحا بقيمة 10.2 مليار يوان (1.7 مليار دولار) فى الفترة من يناير إلى يونيو الماضى، بزيادة ستة عشر بالمائة مقارنة بالعام السابق، وارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة أربعة عشر بالمائة لتصبح 157.5 مليار يوان.

وتخوض ثلاث شركات هواتف صينية حكومية معركة تنافسية شرسة بشكل متزايد حيث يستثمرون بكثافة فى شبكات الجيل الرابع لدعم الهواتف الذكية المتعطشة لبيانات جديدة وأجهزة كمبيوتر لوحية.