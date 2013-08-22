أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

ارتفاع أرباح شركة تشاينا تيليكوم للهواتف بعد توفيرها أجهزة آى فون

Google+ Print
ارتفاع أرباح شركة تشاينا تيليكوم للهواتف بعد توفيرها أجهزة آى فون ارتفاع أرباح شركة تشاينا تيليكوم للهواتف بعد توفيرها أجهزة آى فون

قالت شرطة تشينا تيليكوم، ثالث أكبر هواتف نقالة فى الصين من حيث عدد المشتركين، يوم الأربعاء إن أرباحها ارتفعت فى النصف الأول من العام بعد ارتفاع إيراداتها بعد توفير أجهزة آى فون.

وزادت الشركة من إنفاقها على التسويق لجذب الزبائن بعد أن أصبحت ثانى شركة صينية للهواتف تقدم جهاز آى فون فى النصف الأول من عام 2012.

وحذر مسئولو الشركة من أن زيادة الانفاق سيضر بالربحية على المدى القصير ولكنه سيساعد على زيادتها على المدى البعيد.

ويبدو أن هذه الجهود آتت أكلها، فقد حققت الشركة أرباحا بقيمة 10.2 مليار يوان (1.7 مليار دولار) فى الفترة من يناير إلى يونيو الماضى، بزيادة ستة عشر بالمائة مقارنة بالعام السابق، وارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة أربعة عشر بالمائة لتصبح 157.5 مليار يوان.

وتخوض ثلاث شركات هواتف صينية حكومية معركة تنافسية شرسة بشكل متزايد حيث يستثمرون بكثافة فى شبكات الجيل الرابع لدعم الهواتف الذكية المتعطشة لبيانات جديدة وأجهزة كمبيوتر لوحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365