عودة الهدوء لقرية ناطورة بالشرقية بعد فض الاشتباك

عاد الهدوء لقرية ناطورة مركز كفر صقر، التى وقعت بها اشتباكات بين الأهالى والإخوان.

كما تقدم مواطن بمحضر شرطة ضد إمام مسجد وآخرين من الإخوان، يتهمهم بالتعدى عليه خلال مشادات داخل المسجد للهتاف للرئيس المعزول ودعوة الإخوان للتظاهر.

كانت وقعت مشاجرة واشتباكات بالأيدى بين الأهالى والإخوان خلال مسيرة الإخوان والتى قام الأهالى بتفريقهم.

وقام منصور عبدالله رمضان بتحرير محضر بمركز شرطة رقم 11093 جنح المركز، أنه تم التعدى عليه داخل المسجد من قبل الإخوان، ولم يراعى حرمة المسجد مع أنهم يدعون للشريعة والالتزام بالدين.