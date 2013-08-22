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سرادق عزاء جماعى لضحايا أحداث مجزرة قرية "ميت العطار" ببنها

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سرادق عزاء جماعى لضحايا أحداث مجزرة قرية "ميت العطار" ببنها سرادق عزاء جماعى لضحايا أحداث مجزرة قرية "ميت العطار" ببنها

أقام أهالى قرية "ميت العطار" بمركز بنها، سرداق عزاء جماعى لضحايا المجزرة التى شهدتها القرية فى الساعات الأولى من صباح أمس "الأربعاء" عقب قيام تاجر دواجن من عائلة "الرفاعية" بإطلاق النار العشوائى على أهالى القرية، مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا بينهم اثنان من عائلته.

وسادت حالة من الحزن أروقة القرية عقب الأحداث، حيث أصيبت الحياة بالشلل وخلت الشوارع من المارة، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها والتزم الأهالى منازلهم، واتشحت القرية بالسواد حزنا على الضحايا.

وعلى صعيد المذبحة كشفت التحقيقات أن مرتكبها ويدعى: عمر عبد الرزاق الرفاعى- 32 عاما- تاجر دواجن ومفرج عنه من سبع سنوات سجن فى قضية قتل.. ارتكب المذبحة تحت تأثير المواد المخدرة بعد تعاطيه كمية كبيرة من المخدرات مما أثر على قواه العقلية.

وتبين قيام المتهم فجأة بإطلاق الرصاص بصورة مفاجئة من سلاحه الآلى وظل يطلق الرصاص عشوائيا على كل من يقابله من الأهالى مرددا عبارات نابية ضد أهالى القرية لقبولهم عودة أسر عائلة "الكلافين" للإقامة بالقرية مرة أخرى وعدم مساندتهم لعائلته فى ثأرها القديم معهم.
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مصر 365