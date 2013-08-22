"المصري الديمقراطي" بالبحر الأحمر: إخلاء سبيل "مبارك" ضربة قاضية لثورة 25 يناير

كتب : صلاح عبدالله الخميس 22-08-2013 00:38

حسني مبارك

قال عصام عبدالحكم المتحدث الإعلامي باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالبحر الأحمر، إن خلاء سبيل "مبارك" ضربة قاضية لثورة 25 يناير، وأضاف أن معظم القضايا التي خرج منها مبارك براءة، كانت في عهد الرئيس المعزول مرسي، وكانت القضية الباقية هي قضية هدايا الأهرام. ونتمنى أن ينال جزاءه في قضية قتل المتظاهرين وعلى ما اقترفه في حق الشعب المصري طيلة 30 عاما من فساد وظلم وروشوة ومحسوبية ودكتاتورية.

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