أقباط قنا يقدرون جهود أئمة المساجد لحماية الكنائس الجمعة المقبل

فى جو خيم عليه مظاهر الود والمحبه وتحت مظلة النادى السياسى لابناء قنا وقبول مبادرته لبت الكنيسه دعوة النادى لزيارة الجمعية الشرعيه ورموز علماء المسلمين لتقديم الشكر والامتننان لهم على حماية رجال الدين الاسلامى دور العباده المسيحيه يوم الجمعه السابقه.

ياتي هذا على اثر المشاحنات الموجود فى كل انحاء مصر ليضرب رموز التيار الاسلامى والمسيحى اكبر المثل فى السماحه والاخاء وبعد انتهاء الزيارة خرج الجميع ليعلن عن مؤتمر يقام يوم السبت القادم تحت رعاية النادى السياسى بعنوان لم الشمل ونبذ العنف ودرء الفتنه يحضره المسلمين والمسيحين من كل مركز فرشوط هذا لتعم التجربه على كافة مراكز محافة قنا.