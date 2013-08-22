إضراب ممرضات مستشفى حميات أسوان بعد اعتداء أهالي مريض عليهم بالسلاح

قام طاقم التمريض بمستشفي الحميات في اسوان بالاضراب عن العمل مساء اليوم احتجاجا علي قيام اهالي احد المرضي بتهديدهم بسلاح ابيض ومحاولة الاعتداء عليهم وتسبب الاضراب في اغلاق المستشفي تماما وتوقف قسم استقبال عن العمل .

واكد طاقم التمريض بالمستشفي ان بعض الاهالي طلبوا منهم اعطاء احد المرضي نقل دم فورا وحينما طلبنا منهم الانتظار قليلا لعمل التحاليل اللازمة قاموا بتهديدنا بسلاح ابيض وحاولوا التعدى علينا ثم اخذوا المريض وغادروا المستشفي واتصلنا بالشرطة لنجدتنا ولم يستجيب احدرغم ان ادارة شرطة النجدة ملاصقة لمبنى المستشفى.

ويطالب الممرضون والممرضات بالمستشفى بتوفير الحماية الامنية لهم حتي يستطيعوا ممارسة اعمالهم بكفاءة.