حمدين صباحى : الشعب أصدر حكمه ضد مبارك بخروجة من الحكم

عقب صدور قرار بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك اليوم ، والذى أثار موجة عارمة من الغضب الشعبى والانتقاد السياسى ، علق حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى على القرار ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا :الحكم الذى نحترمه ونلتزم به هو حكم الشعب بخروج مبارك من السلطة والتاريخ بلا عودة ، وحكم الشعب نهائى بات لا يقبل النقض ولا الابرام .

فيما قال المتحدث الرسمى للتيار الشعبى ، حسام مؤنس ، معلقا على أنباء اخلاء سبيل مبارك وخروجه من محبسه ، قائلا :

> اخلاء سبيل مبارك والاتجاه للافراج عنه جريمة بحق الوطن والثورة واهانة لدماء الشهداء . قوى الثورة وشبابها لن تقف ساكنة أمام تلك الخطوة مهما كان .

> الآن وفورا اذا كانت السلطة الحالية تعبر حقا عن الثورة : بدء حوار حول تشريع عدالة انتقالية يصدر بأسرع وقت ضد كل من أجرموا منذ 25 يناير .

وينتظر أن يصدر التيار الشعبى المصرى بيانا رسميا حول موقفه منذ ذلك الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة .