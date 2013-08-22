أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

"ميركل": استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا "جريمة مرعبة"

Google+ Print
"ميركل": استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا "جريمة مرعبة" "ميركل": استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا "جريمة مرعبة"
المستشارة الألمانية تستبعد تسليم أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية

كتب : أ ف ب منذ 24 دقيقة

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم، أنه في حال ثبتت الاتهامات باستعمال أسلحة كيميائية في سوريا، فإن الأمر سيشكل "جريمة مرعبة". ونقلت صحيفة "شتوتجارت تسايتونج" الإقليمية عن ميركل قولها: "في حال تم التحقق من هذه المعطيات فإن الأمر يتعلق بجريمة مرعبة، مطالبة بتوسيع مهمة خبراء الأمم المتحدة وبتعاون النظام السوري، بحسب الصحيفة. واستبعدت المستشارة الألمانية مجددا تسليم أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة

الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"