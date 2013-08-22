"ميركل": استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا "جريمة مرعبة"

المستشارة الألمانية تستبعد تسليم أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية

كتب : أ ف ب منذ 24 دقيقة

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم، أنه في حال ثبتت الاتهامات باستعمال أسلحة كيميائية في سوريا، فإن الأمر سيشكل "جريمة مرعبة". ونقلت صحيفة "شتوتجارت تسايتونج" الإقليمية عن ميركل قولها: "في حال تم التحقق من هذه المعطيات فإن الأمر يتعلق بجريمة مرعبة، مطالبة بتوسيع مهمة خبراء الأمم المتحدة وبتعاون النظام السوري، بحسب الصحيفة. واستبعدت المستشارة الألمانية مجددا تسليم أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية.