أفضل 10أفلام عن الموضة

الموضة هي الأزياء التي تحظى بشهرة وشعبية واسعة خلال فترة زمنية معينة، ففي العصور الوسطى كانت الموضة تعكس الطبقة الاجتماعية، اما في عصرنا الحديث فهي تعكس الشخصية. ومع سرعة التغيير في هذا العصر أصبحت مواكبة الموضة والالتزام بها من المستحيلات، فالناس تتغير وأصبحت دائما تبحث عما هو جديد، كما يقول المصمم الفرنسي الشهير «الأزياء تفنى والذوق هو الأبدى». والذوق هو الأسلوب أو بمفهومه الدارج «ستايل»، فبدون موضة لا وجود للستايل وبدون الستايل لا وجود للموضة. أرحب بكم قراء «الأنباء» في صفحتي الأسبوعية «فاشن & ستايل». ولاستفساراتكم إيميل الصفحة. رنا كمشاد للتواصل: fashion_alanba@mail.com / @fashion_alanba ١- ذا ديفيل ويرز برادا

The Devil Wears Prada

لم يكن أداء ميريل ستريب متميزا فحسب، وإنما كانت الملابس رائعة أيضا. أثناء مشاهدتنا للفيلم، شاهدنا تحول أندي (آن هاثواي) مساعدتها، لترتدي أحذية شانيل، برادا، مجموعة من أوشحة هيرميس والعديد من الأشياء الأخرى. يحتل هذا الفيلم المركز الأول في قائمتنا لأفضل 10 أفلام عن الموضة، ببساطة نحن لا نكتفي من مشاهدة ستايلات الموضة الرائعة فيه.

٢- كوكو بيفور شانيل

Coco Before Chanel

تظهر أودري تاتو كصاحبة التصميم الأمثل حتى يومنا هذا للفستان الأسود القصير. نشاهد أودري تاتو وارتفاعها للنجاح أثناء ارتدائها عقدها اللؤلؤ الكلاسيكي. كوكو بيفور شانيل هو فيلم عن الموضة يجب على كل محبي الموضة والأزياء مشاهدته.

٣- بريكفاست آت تيفانيز

Breakfast At Tiffany’s

يتحدث أول مشهد في الفيلم عن نفسه، لحظة أن تظهر أودري هيبورن بشكلها المتميز وهي تنظر داخل نافذة عرض محل تيفانيز. هذا الفيلم كان محتما عليه أن يظهر في قائمة أفضل 10 أفلام عن الموضة من قطع المجوهرات المميزة، وفساتينها السوداء الخلابة، هذا دون ذكر الاكسسوارات (القفازات، القبعات، …).

٤- كونفيشونز أوف إيه شوباهوليك

Confessions Of A Shopaholic

كل شيء واضح من عنوان الفيلم، فالفيلم به الكثير من التسوق والملابس. تمتلئ خزانة ريبكا بلوموود بملابس المصممين المشاهير، ويتضح طوال الفيلم مدى حبها للموضة حتى انها على استعداد للتخلي عن الطعام لتظهر بشكل جيد.

٥- سكس اند ذا سيتي

Sex And The City

أربعة أصدقاء يلبسون بالكامل ملابس كوتور. جلسة تصوير مع فوغ، العديد من فساتين الزفاف من تصميم أكبر المصممين، وبالطبع الأحذية. يتألق هذا الفيلم بمصممين مثل زاك بوزن ومونولو بلانيك.

٦- ذا سبتمبر ايشو

The September Issue

فقط كلمتين: أنا وينتور هذا كافي لتعريف فيلم الموضة هذا. فنحن نشاهد طريقة عمل مجلة فوغ، ونرى الشخصيات السينمائية الأرقى في الملابس.

٧- كازينو رويال

Casino Royale

هذا الفيلم بالتأكيد ليس أول ما تفكر فيه عندما تفكر في جيمس بوند، لكن هل شاهدتم الجميلة إيفا جرين وفساتينها الخلابة؟الفستان الموف من روبرتو كافالي، الفستان الأسود من فرساتشي، ومجوهرات صوفي هارلي، رائع هذا الفيلم والملابس فيه تعد من الكلاسيكيات.

٨- شيكاغو

Chicago

هذا الفيلم ليس فيه فقط اثنان من أفضل الممثلين على الإطلاق وهم يرقصون ويغنون، لكنهم أيضا ارتدوا أكــثر فساتين العشرينيات إبداعــا.

فاز كولن اتوود بجائزة الأوسكار لافضل ملابس، والتي عبرت عن عصر الجاز بأحلى اشكاله.

٩- فاني فيس

Funny Face

عروض أزياء، ملابس، تصوير، وكيفية أن تصبحي جميلة، هذا ما يعرف هذا الفيلم.

هو فيلم قديم بعض الشيء، ولكنه ما نطلق عليه كلاسيكيات للجمع.

١٠- بريتي وومان

Pretty Woman

الفستان الأحمر والقفاز الأبيض هو أول شيء يتذكره أي شخص عند التفكير في هذا الفيلم.

ستايل جوليا روبرتس الكلاسيكي رائع نرى تحول جوليا روبرتس من فتاة ليل إلى سيدة أنيقة.

الفنانة الكورية لي مين جونغ ترتدي 3 فساتين في زفافها أقيم قبل المراسم الرسمية للزفاف، مؤتمر صحافي مع العروسين حيث ارتدت لي مين جونغ فستان زفاف بسيطا بأكمام من الدانتيل وحزام على الخصر وتنورة شبه مستقيمة من مجموعة زفاف ماركيزا لخريف 2013. وكان شعرها مصفف في ذيل حصان منخفض وطوق شعر على شكل زهور، حيث ظهرت بمظهر نضر وجميل خاصة أن مكياجها كان طبيعيا جدا. بعد انتهاء المؤتمر الصحافي، بدل العروسان ملابسهما استعدادا لمراسم الزفاف حيث ظهرت لي مين جونغ بفستان زفاف آخر وكان أيضا من مجموعة زفاف ماركيزا لخريف 2013. كان الفستان بدون حمالات، بجزء علوي مجسم وتنورة منفوشة جدا، وطارحة شيفون متعددة الأطوال. أما في الحفل الذي تلى مراسم الزفاف، فقد قام كلا من لي مين جونغ ولي بيونغ هون بتغيير ملابسهما للمرة الثالثة، حيث كانت ترتدي فستانا أسود قصيرا بحمالات رفيعة وتنورة منفوشة وكان شعرها مصففا في شكل كعكة شعر مرفوعة.

«هارودز».. تمطر حقائب يد من كل شكل ولون الزائر إلى، أو المار بالقرب من، محلات «هارودز» بلندن هذه الأيام، لابد أن تستوقفه واجهاتها التي غطتها حقائب يد من كل لون وشكل. بعضها بأحجام ضخمة وبعضها الآخر بألوان غنية أو أسماء عالمية تشي بأن أسعارها ستكون في مستوى جمالها أو أكثر، لكنها كلها تستدعي التوقف والتمعن. قرار «هارودز» لتصميم واجهاتها بهذا الإكسسوار تحديدا يأتي ضمن حملة مبتكرة تحكي فيها قصة حقائب اليد وأهميتها بالنسبة لـ20 بيت أزياء مشارك في الفعالية، من «برادا»، و«ألكسندر ماكوين»، و«غوتشي»، و«لويفي»، و«كلوي»، و«مالبوري»، وغيرهم، طلبت منهم العودة إلى تصميم أيقوني كان له تأثير كبير وإعادة صياغته بشكل خاص وحصري. فهناك مثلا حقيبة «ويلو» Willow لـ «مالبوري» التي جاءت بحجم ضخم أقرب إلى حقيبة سفر منه إلى حقيبة يد. هناك أيضا حقيبة من «كلوي» بشكل طويل جدا وأخرى من «فندي» يمكن أن تعوض عن كنبة صغيرة.

ألبرتو موريتي تبتكر أحذية للرجال بحواف ذهبية حين ترغب في إضافة لمسة من الثراء والوفرة لطلتك، فاعلم أن علامة ألبرتو موريتي مستعدة لتزويدكم بأفضل أنواع الأحذية التي تتماشى وطلتك وتكمل أناقتك المميزة. وإن كنت تشعر بالجرأة، فبمقدورك أن تجرب أيا من تلك الأحذية الجديدة المزودة بحواف ذهبية، مضافا إليها لمسات نهائية من الذهب عيار 24. وتعاونت تلك العلامة الفاخرة مع علامة HORO لتصميم أفضل شكل ممكن لتلك الأحذية: أحذية دون كعب للرجال وأحذية رياضية للسيدات. وحظيت تصاميم تلك الأحذية المترفة بثناء خاصة من جانب الأثرياء والمشاهير. وقدمت علامة ألبرتو موريتي تشكيلة أحذيتها لمجموعة منتقاة من الزبائن، خاصة أنه ليس لها سوى 5 منافذ للبيع حول العالم، فضلا عن ارتفاع أسعار تلك الأحذية.

أغلى كريم لمكافحة الشيخوخة في العالم كثيرة هي المحاولات التي نقوم بها في سبيل القضاء على الهالات السوداء، التجاعيد والبقع، ويبدو أن معركتنا مع الشيخوخة ستستمر نظرا لتفاوت الفعالية الخاصة بالطرق التي نرتكز عليها لمعالجة تلك المشكلات. ولهذا الغرض، أطلق أخيرا منتج جديد عبارة عن كريم للوجه يحمل اسمCult51 وهو مخصص لمكافحة الشيخوخة. ويوصف هذا الكريم بأنه أغلى كريم يعنى بمكافحة الشيخوخة في العالم، ويقلل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة بنسبة تصل إلى 52% في خلال 28 يوما فقط. ويضم هذا الكريم مادة تعرف بـ ATP، تحفز البشرة على إفراز الكولاجين الخاص بها بينما تعمل على زيادة إنتاج الخلايا وتدفق الأكسجين في البشرة، وخاصة أن تلك العملية الطبيعية تتراجع مع التقدم في السن.

سوار الفيونكة جروس جراين من شانيل مجوهرات شانيل من الأشياء التي لا نستطيع فعل شيء أمامها سوى حبها إن لم يكن عشقها فهي تمثل ذلك النوع من الإكسسوارات الذي يجعلك تذوبين لرؤيتها وهذا ما حدث لي بالفعل عندما شاهدت سوار الفيونكة جروس جراين من شانيل والذي يأتي ضمن مجموعة ما قبل خريف 2013. يتميز هذا السوار بأنه مصمم على هيئة فيونكة كبيرة مرصعة بالألماس ومزينة من الجوانب بالعلامة التجارية المميزة للبيت (حرفي السي المتقابلين) مما يعطيها مظهرا في قمة الأناقة والرقي. أضيفي قطعة مميزة مثل سوار الفيونكة جروس جراين من شانيل إلى مجموعة إكسسواراتك، وراقبي كيف ستضفي على مظهرك لمسة أنثوية رائعة. وجود قطعة واحدة من شانيل في خزانة مجوهراتك لن يضر أحدا.

ألبرتو موريتي تبتكر أحذية للرجال بحواف ذهبية من سلسلة كافيهات مترفة قام باطلاقها روبرتو كافالي ملك الأقمشة المرقطة كجلود الحيوانات، إلى مطاعم رائعة يديرها خبيرا التألق والبريق دولتشي أند غابانا، نود إلقاء الضوء على تجارة مطاعم ومقاهي صفوة مصممي الأزياء حول العالم. وهي موجهة لنخبة الذواقة وهواة تناول وجبات طعامهم بأناقة وعلى طريقة السجادة الحمراء. وقد أثبتت مطاعم المصممين العالميين نجاحها لأنها تهتم بالشكل الأنيق للمكان والطعام المقدم فيه، والطعم اللذيذ للأطباق المحضرة على ايدي أهم الطباخين الشهيرين والخبراء في مجالهم. Armani Cafe لصاحبها جيورجيو أرماني الذي افتتح أحدث فرع لمقهاه داخل بوتيك Emporio Armani في اسطنبول. ويتميز ديكور هذا المقهى، كالفروع الاخرى في ميلانو، باريس، دبي وطوكيو، بديكور عصري باللونين الأبيض والأحمر وتفاصيل خشبية. أما لائحة الطعام فهي مخصصة كي يستعيد الزبائن – وأكثرهم من المتسوقين – نشاطهم، وتحتوي على وجبات خفيفة وانواع عديدة من القهوة والمشروبات المنعشة. Cavalli Café لصاحبها روبرتو كافالي ولها عدة فروع في فلورنسا، الكويت، بيروت، سان تروبيه ودلهي. أما الديكور فيتبع فكرة الذهبي والابيض الكريمي، وتكثر فيه المصابيح الكريستالية وكراسي من اقمشة بطبعات جلود الحيوانات. أما الطعام فهو من المطبخ الإيطالي بلد المصمم روبرتو كافالي. Gucci Café لماركة غوتشي العالمية ثلاثة مقاه أو كافيهات: واحدة في Gucci Museo أو متحف غوتشي في فلورنسا، وأخرى في مبنى Gucci في منطقة Ginza الراقية في طوكيو، والثالثة في Galleria Vittorio Emanuele ميلانو. فيما تقدم كافيه غوتشي طعاما عضويا وصحيا، تفخر بتقديم شوكولاتة فريدة من نوعها وتحمل شعار الماركة في فرع طوكيو. Alfie’s وتملك هذه المطاعم علامة الملابس الرجالية الفاخرة، Alfred Dunhill ولها فرعان في آسيا واحد في شانغهاي والثاني في هونغ كونغ. وفي 2012 افتتحت فرعا في Jumeirah Emirates Tower دبي. ويقدم مطعم Alfie’s الأكلات البريطانية المميزة، بالإضافة إلى Oyster Night التي يتفرد بها فرع دبي، وحيث يتم تقديم أفخر أنواع المحار الاسكتلندي. Le Jardin de Tweed في طوكيو: هذه الكافيه الموجودة على سطح مبنى Chanel Ginza تزخر بالوجوه الاجتماعية المعروفة وبالاخص أهل الموضة. اما الطعام الذي يتم تناوله تحت مظلات عملاقة فهو من اعداد مطبخ Beige لصاحبه الشيف العالمي الأشهر آلان دوكاس. Gold في ميلانو: يملك هذا المطعم الانيق الثنائي دومينكو دولتشي وستيفانو غابانا. وهو من أهم الأماكن التي ممكن تناول فيها الطعام في عاصمة الموضة ويتألف من 3 أدوار فيها مطعم فاخر، مقهى للمأكولات الخفيفة ومطعم لبيع المأكولات. اما مطبخه فيقدم الطعام الصقلي التقليدي. Ceresio في ميلانو: يعتزم المصممان دين ودان كاتن اللذان يقفان وراء الماركة العالمية Dsquared2 افتتاح أول مطعم لهما في الطابق العلوي في مبنى Milan base. ومن المقرر أن يستقبل الرواد والذواقة في سبتمبر المقبل ويقال انه يحتوي على حمامي سباحة. أما الشيف الذي سيرأس المطبخ فهو اليو سيروني، الذي كان يترأس مطبخ فندق Bulgari. Vanitas في فندق: ومعنى كلمة Vanitas باللغة الايطالية هو «الخيلاء». وهو يقدم مأكولات من المطبخ الاسترالي من تحضير الشيف بول فروغات وفريقه. يوفر المطعم مشهدين رائعين للزوار: الاول اطلالة على بحيرة رائعة والثاني لوحة طولها 13 مترا تصور أكثر ما أحبه المصمم الراحل جياني فيرساتشي في حياته.