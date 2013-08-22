الحجرف: مخصصات وزارة المالية لصيانة المدارس أقل من المطلوب!

| كتب علي التركي |

> كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن سبب تأخر اعتماد ميزانية وزارته للسنة المالية 2013 /2014 وذلك لتأخر توقيع مرسوم الضرورة وتحديد ميزانيات الجهات الحكومية من قبل وزارة المالية.> وقال الحجرف في تصريح للصحافيين خلال جولته التفقدية الثانية التي خص بها أمس بعض مدارس منطقة الأحمدي التعليمية إنه رغم أن الميزانية المعتمدة من قبل وزارة المالية للباب الرابع الخاص بالأعمال الإنشائية والصيانة اقل من المطلوب إلا أن الوزارة ستعمل وفق الميزانية المرصودة لتحديد الأولويات الطارئة والمستعجلة في صيانة المدارس.> وأضاف الحجرف أن المسؤولين في المناطق التعليمية والصيانة أمام تحد كبير مع عامل الوقت، خصوصا وان الفاصل الزمني بيننا وبين بداية العام الدراسي 3 أسابيع فقط معتبراً جهود المسؤولين في منطقة الاحمدي التعليمية إنجازاً بحد ذاته، إذ إن منطقتهم من أكبر المناطق كثافة حيث تضم 171 مدرسة، ونحو 87 ألف طالب وطالبة داعياً في الوقت نفسه المسؤولين إلى المحافظة على حقوق الوزارة من خلال تطبيق الجزاءات على المتعاقدين في حال مخالفتهم للشروط.> ووجه الحجرف حديثه إليهم قائلاً «أمامكم جهود كبيرة ومضنية يجب أن تبذل في عمليات الصيانة.. سأعود لزيارة تلك المدارس التي طلبت عمل إصلاحات لها لأرى بنفسي ما تم انجازه».> وعن حالات الإغماء التي تعرض لها بعض الطلبة خلال العام الدراسي المنصرم نتيجة عدم وجود مظلات في بعض المدارس أوضح «الكل يعلم أن هناك حوادث جرت في العام الدراسي الماضي تتعلق بسقوط عدد من المظلات في الساحات المدرسية، وقبل أكثر من سنتين طلبنا من مختصين في جامعة الكويت دراسة فنيات هذه المظلات، بسبب حدوث بعض المشكلات القانونية مع جهات خاصة عدة» مبيناً أن نوعية المظلات التي كانت تستخدم في السنوات الماضية لا تتحمل المقاومة لفترات طويلة، وقد تم وقف العمل بهذه النوعية من المظلات، خلال جولتنا أمس الأول على بعض مدارس العاصمة لافتاً إلى وجود نوعية جديدة من المظلات ذات العمر الافتراضي الطويل نسبيا، وفي نفس الوقت توفر متطلبات الوزارة.> وذكر الحجرف أنه وقيادات وزارته بصدد معرفة احتياجات المناطق التعليمية، التي ستتضح بشكل أكبر خلال استكمال زياراتنا للمناطق الست، وبالتالي نعرف الاحتياجات والتكاليف، بعد الاتفاق على نوعية المظلات المطلوبة. مبينا ان الوزارة ستعمل جاهدة على الانتهاء من استكمال الدورة المستندية بأسرع وقت للقيام بتركيب المظلات لاحقا.> وحول أزمة الكثافة في مدارس أم الهيمان ذكر «فيما يتعلق بالأراضي التي خصصها المجلس البلدي لوزارة التربية طلب منا دراسة المردود البيئي قبل استلام هذه الأراضي نظرا لطبيعة المنطقة المحاذية للمصانع والشركات مشيراً إلى دراسة أجريت من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية بعد توقيع عقدها خلال الفترة السابقة وبانتظار استلام التقرير من قبل المركز، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بطالبات أم الهيمان وذهابهم يوميا إلى ثانوية لطيفة الفارس كان أمراً مزعجاً بالنسبة لنا، وقد قمنا بزيارة الثانوية المخصصة للطالبات في ام الهيمان التي حولها إشكالية قانونية ومالية آنذاك، ولكن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية زف بشرى خلال اجتماعنا مع المسؤوليين في المنطقة أن الميزانية رصدت، وبصدد استكمال النواقص في المبنى، وسوف يستكمل خلال العام المقبل، إذ نطمح إلى استلام المشروع في النصف الثاني من العام الدراسي، منوها بدور محافظ الاحمدي الشيخ ابراهيم الدعيج الذي كان على اتصال دائم والسؤال عن هذا الامر، استشعارا بأهمية إنهاء هذه المشكلة، خصوصا المعاناة التي يتكبدها اولياء الامور والطالبات خلال انتقالهم كل هذه المسافة.> وفي رده على سؤال حول الدروس الخصوصية والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد، قال الحجرف: «اكدنا اكثر من مرة ان هذه الدروس تشكل مرضا استشرى في منظومتنا التعليمية للاسف لأكثر من سبب، ونحن نعمل اليوم على أكثر من اتجاه للتصدي لهذه الآفة، حيث نعول كثيرا على الشراكة المجتمعية، وهناك توجه لمدى الزامية المعلمين بتوقيع اقرار وتعهد بعدم تقديم الدروس الخصوصية، وما زال هذا الموضوع يدرس من الجوانب الادارية والقانونية، لان المعلم تم التعاقد معه للعمل في وزارة التربية كدوام كامل، وبالتالي يجب ان يكون هناك التزام في شروط التعاقد. مشددا على اهمية الشراكة المجتمعية في التصدي لذلك، فأولياء الامور وابناؤنا الطلبة، والمعلمون والمسؤولون في الوزارة، والاعلام الذي هو شريكنا الاساسي والرئيسي والاستراتيجي في هذا الموضوع للحد من هذه الظاهرة التي اصبحت فعلا مقلقة وهاجس، ناهيك عن التكلفة الكبيرة التي تتكبدها الاسر في هذا الموضوع، مضيفاً نحن عازمون لوضع حد للمعالجة بشكل نهائي، وايضا لمحاسبة كل من يثبت بحقه الاخلال بشروط التعاقد بينه وبين الوزارة.> واكد الحجرف في رده على سؤال بشأن الدراسات العليا للمعلمين، ان الوزارة اطلقت خطة الابتعاث للمعلمين والمعلمات وفق الشروط، وهي ان تكون من ضمن التخصصات المطلوبة من ادارة مدرسية، وطرق ومناهج، التدريس، ومعالجة السلوك الطلابي، هذه التخصصات التي تخدم منظومتنا التعليمية، اضافة الى ضرورة ان يرجع المبتعث الى الميدان التربوي للتدريس، وكان هذا الشرط الذي لم يجد صدى لدى الكثير من الراغبين في الابتعاث، ونحن مازلنا نؤمن ان هذه الخبرات المتراكمة من التحصيل العلمي العالي ان وظف في الفصل الدراسي وانعكس بطريقة التدريس واعداد وعرض الدرس سيكون له تأثير ايجابي كبير على ابنائنا الطلبة. مضيفا ان هناك امرا اخر وهو ان ديوان الخدمة المدنية لديهم رأي انه لا يجوز ان يكون الابتعاث من خارج منظومة الديوان، وبالتالي نحن بحاجة الى ان نتفق معهم على الية متلائمة مع متطلباتهم، وايضا لتحقيق ما نسمو في الوزارة، وخصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء وتشجيع المعلمين والمعلمات على التحصيل العلمي كمكافأة للمتميز منهم.> وحول اعداد الطلبة المبتعثين للخارج، وان كان هناك زيادة في مخصصات الطلبة، اشار الحجرف الى ان الاعداد التي خصصت للابتعاث الى الخارج ارتفعت وبلغت 4 الاف و500، تم الاعلان عن 3 آلاف و247 بعثة، ويومي 26.25 اغسطس الجاري سنعلن عن قبول طلبة الثانوية الانجليزية، وخلال الشهر المقبل سنعلن عن فتح الباب للشواغر او الخطة الثانية لمن لم يحالفه الحظ من طلبة الثانوية، وكذلك للاخرين. لافتا إلى انه قام خلال العام الماضي بزيارة لعدد من الطلبة المبتعثين في ايرلندا والمملكة المتحدة والاردن والامارات، بعد زيارة قام بها سمو الامير العام الماضي الى المملكة المتحدة ولقاء سموه مع ابنائه الطلبة، حيث هدفت زيارتي الوقوف على احتياجات الطلبة، وكان هناك مطالبات قدمت حول دراسة المستوى المعيشي لدول الابتعاث، والاخوة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في اميركا ايضا قدموا دراسة متكاملة عن المستوى المعيشي هناك، والان هناك فريق في التعليم العالي يعمل على مراجعة المخصصات لابنائنا الطلبة، ومقارنتها مع المستويات المعيشية ومعدلات التضخم في تلك الدول لكي تنعكس ايجابا على مخصصاتهم. متوقعا ان ينتهي التقرير قبل نهاية العام الحالي.

«الراي» تنشر ضوابط النقل بين القطاعين

> كما جاءت في قرار وكيلة الوزارة

اجتياز اختبارات تخصصية شرط

> «الانتقال الناجح» من «العام» إلى «الديني»

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> كتب علي التركي:

>حددت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد ضوابط انتقال الطلبة من مدارس نظام التعليم العام الى التعليم الديني.

> وقالت في قرار اصدرته بهذا الشأن انه نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل التربوي فقد تقرر ان ينقل الطالب الناجح من الصف العاشر (نظام التعليم العام) الى الصف الحادي عشر (نظام التعليم الديني) اذا اجتاز بنجاح امتحاناً تحريرياً في مواد الصف العاشر (القرآن الكريم - الحديث - الفقه - التوحيد).

> كما ينقل الطالب الناجح من الصف الحادي عشر (نظام التعليم العام) الى الصف الثاني عشر (نظام التعليم الديني) اذا اجتاز بنجاح امتحاناً تحريرياً في مواد الصف العاشر (القرآن الكريم - الحديث - الفقه).

> ويقبل الطالب الحاصل على الثانوية العامة (نظام التعليم العام) او (نظام المقررات دفعة 99 فما فوق) بالصف الثاني عشر (نظام التعليم الديني) دون اجراء اختبار.

> وجاء في قرار الوتيد ان يشترط لقبول الطلبة بالصف العاشر والحادي عشر اجتياز اختبار المعادلة، ويقبل الطالب في صفه السابق اذا لم يجتز اختبار المعادلة ولا تحتسب له سنة رسوب. ويسمح للطلبة الراغبين بالتحويل من نظام التعليم العام الى نظام التعليم الديني التقدم لاجراء اختبار المعادلة وفق المواعيد المحددة في قرار رقم (3) الخاص بمواعيد الامتحانات والاجازات وبداية التسجيل بالمعاهد الدينية (بنين - بنات) الحكومية والمراكز المسائية ونظام المنازل.

> يراعى الالتزام بالموعد المحدد في البند السابق ويستثنى فقط الطلبة المقرر لهم اختبار تحديد مستوى في بعض المجالات الدراسية خارج دولة الكويت، كما يراعى الالتزام بسلم الأعمار، ويسري هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2013/ 2014، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

من جولة الوزير في الأحمدي

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> - لا توجد مدارس جديدة لافتتاحها خلال العام الدراسي المقبل في الأحمدي

> - تم انشاء فصول انشائية جديدة وايصال التيار الكهربائي لعدد من المدارس وهي ابن ماجد الابتدائية بنين، الصباحية الثانوية بنات، الرقة الثانوية بنات، الرقة الابتدائية بنات، حمد الخالد الابتدائية بنين.

> - فصول مدرسة سالم المبارك الثانوية جاهزة وتم تركيب الكتاوت وبانتظار توصيل التيار.

> - مدارس لم تنته الاعمال الانشائية ولم يتم ايصال التيار الكهربائي بناء عليه : الرقة المتوسطة بنين، محمود شوقي الايوبي، ام الهيمان الثانوية بنات، ام عمارة الابتدائية بنات.

> - صيانة 24 مدرسة من خلال دورات المياه، واقمشة المظلات، واعمال اخرى تتعلق بالسلالم، والابواب، والدرابزين، والهبوط في الارضيات، والحوائط المشوهة، وارضيات الفصول التالفة، وكذلك التكييف والبرادات، وفحص الاطفاء والامن والسلامة.

احتياجات المنطقة

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> - الاجهزة الطبية والادوية لجميع العيادات في المدارس.

> - توفير نشرة توضح مواعيد استلام الوجبات لرياض الاطفال والابتدائي.

> - توفير العمالة لنقل الاثاث وتنظيف المدارس الذي سيبدأ عملهم في الاول من الشهر المقبل.

> - الاحتياج الى 308 باصات مع الاخذ بعين الاعتبار الباصات المخصصة لنقل طلبة فصول الموهبة.

> - وجود بعض المشاكل لضباط الامن في المدارس.

> -نقص عدد 10 امناء المخازن من الذكور.

> - توفير الاثاث لبعض المدارس، وآلات التصوير، واستكمال استلام الكتب المدرسية.

> - احتياج 50 اختصاصي المكتبات من الذكور.

> - مطلوب كاميرات مراقبة واجهزة سمعية وبصرية كاملة.

> - احتياج 48 اختصاصي التقنيات من الذكور و13 من الاناث.

> - احتياج 10 اختصاصيين اجتماعيين من الذكور و 34 من الاناث.

> - احتياج 5 اختصاصيين نفسيين من الذكور و 5 من الاناث.

600 معلم ومعلمة

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> ذكر الحجرف ان اعداد المدرسين الذين تم التعاقد معهم خلال الدراسي المقبل يبلغ 600 معلم ومعلمة يدرسون في جميع التخصصات العلمية والأدبية، قادمين من مصر وتونس والاردن.

الترقي للوظائف الإشرافية

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> حول الآلية المناسبة لتغيير شروط الترقي في ظل الشواغر الكبيرة في وزارة التربية، قال الوزير: «نبحث مع قطاع التعليم العام وتحديدا ادارة التنسيق والمتابعة، والشؤون الادارية عن الالية الامثل التي تعطينا السرعة في تسكين هذه الشواغر، وان شاء الله سنجتمع الاسبوع المقبل للاطلاع على الآلية الجديدة، قبل عرضها على مجلس الوكلاء.

معادلة الشهادات

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> أكد الحجرف ان المشكلة التي كانت تعيق المراجعين في مسألة معادلة الشهادات في التعليم العالي انتهت، واصبحت اليوم لا تأخذ المسألة اكثر من 3 ايام، بعد ادخال كل البيانات عن طريق موقع الالكتروني للوزارة، ولكن يتم التأخير احيانا بسبب بعض دول الابتعاث.

تنويه

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> أكدت معلمة التربية البدنية بنين في منطقة الأحمدي التعليمية نوران لبيب أن اسمها ورد بالخطأ ضمن أسماء المتضررين في البطولة العربية المدرسية التي نشرتها «الراي» في عددها الصادر يوم الإثنين 19 أغسطس الجاري وأنها لم تتقدم بأي شكوى إلى القضاء إزاء هذا الموضوع علماً بأن المتقدمين بالشكوى هم من موجهي ورؤساء أقسام ومعلمي التربية البدنية بنات.