القرية الأولمبية... أمواج وقواقع بحرية

| كتب محمد صباح |
> وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية النواة الأولى للقرية الأولمبية المزمع إنشاؤها في مدينة جابر الأحمد السكنية بتعاقدها مع احد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في تخطيط وتصميم واعداد مستندات الطرح للمشروع، حيث انتهت المؤسسة من اختيار الفكرة التصميمية الأولية المقدمة من المكتب الاستشاري العالمي، وذلك من خلال لجنة فنية متخصصة تابعة لها بالاضافة الى مجموعة من الاستشاريين المتخصصين من خارج المؤسسة واساتذة الجامعة وممثلي الهيئة العامة للشباب والرياضة.
> وقالت مصادر في المؤسسة إن اختيار المكتب الاستشاري جاء من بين ستة مكاتب تقدمت بعروضها الفنية والمالية بعد أن وضعت السكنية بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للشباب والرياضة الشروط المرجعية للقرية الاولمبية وطرحها في مسابقة عامة وللمضي في المشروع ووضعه على حيز التنفيذ طلبت الهيئة العامة للشباب والرياضة من جميع الإتحادات الرياضية تقديم المواصفات الفنية الخاصة في الملاعب لكل لعبة على حدة بحيث يمكن للمكتب الاستشاري وضع المواصفات المطلوبة في حدود المساحات المتوافرة.
> وأضافت المصادر أن اهمية المشروع تتمثل في احتوائه على انشطة متعددة تخدم المجتمع بشكل عام وتسمح بتنظيم انشطة وفعاليات رياضية دولية وعالمية وكذلك امكانية استغلاله في الانشطة الرياضية المحلية، بالإضافة إلى استخدامه ايضا كملتقى للشباب في مدينة جابر الاحمد السكنية وكمنطقة ترفيهية لاحتوائها على انشطة ترفيهية مختلفة.
> وذكرت أن المشروع المزمع إنشاؤه يهدف الى تصميم نموذج معماري مميز وعلامة ظاهرة في الدولة وعلى المستوى الاقليمي لتحقيق مكانة اقليمية ودولية إلى جانب رغبة الدولة في انجاز صرح رياضي عالمي يتجانس مع اهمية وريادة الكويت ورعايتها للرياضة والرياضيين وتنشئة الشباب بالصورة المثلى وتمكينها من اقامة المحافل الرياضية العالمية لتعريف العالم بحضارة وثقافة الكويت فضلا عن دعم الرياضة المحلية للاحتكاك بالرياضات العالمية لتحسين وبناء المهارات والقدرات الابداعية في بيئة منظمة.
> ولتحقيق الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع تم اختيار وتحديد موقع فريد في مدينة جديدة هي مدينة جابر الاحمد السكنية حيث يحتل الموقع الركن الشمالي الشرقي من مدينة جابر الاحمد السكنية بمساحة كلية تبلغ 213600 متر مربع تقريباً بالقرب من الخليج العربي مما يجعل هذا المشروع ذا تكوين وشكل خاص طبقاً لارتفاعه ومكوناته وعناصره بما يؤهله ليكون علامة مميزة في الدولة. ولعل المساحة الكبيرة التي خصصت للمشروع والهدف منه فرضا على القائمين عليه اختيار تصميم مميز يعكس مستوى التقدم والتطور في الدولة،لذلك تم اختيار التصميم مشابها لأمواج البحر والقواقع البحرية.
> ويشكل ملعب كرة القدم والاستاد العنصر الاساسي والرئيسي في المشروع لذلك تكمن فكرة بنائه على أن يكون الملعب كاللؤلؤة المغطاة بالقواقع البحرية أما بقية عناصر المشروع الرياضية (مجمع صالات الالعاب الجماعية، مجمع صالات الالعاب الفردية، مجمع حمامات السباحة، مجمع ملاعب التنس والعاب المضرب) فأخذت شكلا اخر متميزا للقواقع بأحجامها المختلفة تبعاً لحجم المبنى، في حين ستكون المبانى الادارية المختلفة المتعلقة باستقبال الوفود واللجان الاولمبية والامن والاعلاميين والنشاط الدولي منفصلة تتجمع في قوس واحد بتغطية مشتركة على شكل جزء في قوقعة وعليها مايشبه الطحالب البحرية المضاءة باللون الاخضر.
> اما المجمع السكني فصمم على شكل قوقعة حلزونية تلتف حول نفسها بينما يمثل المسجد الملاصق لها قوقعة صغيرة ملحقة بها كما تم فصل الحركة على مستويين رأسيين الحركة العلوية في مسار المشاة تمت تغطيتها بغطاء من التفلون باللون الازرق المائي على شكل شبكة وتعبر عن امواج البحر التي تظهر القواقع من خلالها وتظهر القوقعة الرئيسية والتي تمثل قوقعة اللؤللؤة ( الاستاد ) لاكبر تكوين واضح من جانب البحر.
> ولإعطاء جانب جمالي أكبر سيتم استخدام ألواح التيتانيوم في تغطية كل عناصر ومكونات القرية لتعطي مظهرا صدفيا للقواقع.
عناصر المشروع :
1- استاد كرة القدم
> 2- صالة الالعاب الجماعية
> 3- صالة الالعاب الفردية
> 4- صالة الالعاب - كرة المضرب
> 5- مجمع السباحة الاولمبي
> 6- الملاعب المفتوحة
> 7- مقار اللجان الاولمبية، مركز الدعم اللوجستي، المركز الامني
> 8- المركز الاعلامي
> 9- المنطقة الدولية
> 10- المجمع السكني
> 11- المركز الاداري
> 12- المسجد