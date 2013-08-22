“مصر القوية” يرحب بمبادرة زياد بهاء الدين من أجل مصالحة وطنية وحقن الدماء

أعلن حزب مصر القوية ترحيبه بأي جهود أو مبادرات تحقق السلم الاجتماعي المصري، وتحفظ حقوق المصريين الأساسية، وتحميهم من أي أعمال عنف تمارسها السلطة أو أي مجموعات خارجة عن القانون.

> وأكد حزب مصر القوية ترحيبه بشكل بشكل مبدئي بمبادرة د. زياد بهاء الدين كنقطة انطلاق لمصالحة وطنية شاملة، ووقف لنزيف الدم المصري، واستعادة حقوق المصريين في أمن وأمان وحريات وكرامة ووفق عدالة ومساواة.

> ضاف الحزب أن هذا الترحيب يبقى مرتبطاً بآليات جادة لتفعيل هذه الحقوق والحريات، مع وجوب تضمنها لتحقيقات مستقلة وشفافة وفورية في مجازر سيناء والحرس الجمهوري والمنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين والتحريض الطائفي.

> وذكر الحزب أن هذه التحقيقات المستقلة الجادة لن يكون هناك غنى عنها لتحقيق أي مصالحة حقيقية تحفظ المجتمع المصري وتؤسس لدولة قانون عادل طال الاشتياق إليها، وكذلك لنجاح أي مبادرة وطنية.