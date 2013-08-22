أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“مصر القوية” يرحب بمبادرة زياد بهاء الدين من أجل مصالحة وطنية وحقن الدماء

Google+ Print
“مصر القوية” يرحب بمبادرة زياد بهاء الدين من أجل مصالحة وطنية وحقن الدماء “مصر القوية” يرحب بمبادرة زياد بهاء الدين من أجل مصالحة وطنية وحقن الدماء

أعلن حزب القوية ترحيبه بأي جهود أو مبادرات تحقق السلم الاجتماعي المصري، وتحفظ حقوق المصريين الأساسية، وتحميهم من أي أعمال عنف تمارسها السلطة أو أي مجموعات خارجة عن القانون.
> وأكد  حزب مصر القوية ترحيبه بشكل بشكل مبدئي بمبادرة د. زياد بهاء الدين كنقطة انطلاق لمصالحة وطنية شاملة، ووقف لنزيف الدم المصري، واستعادة حقوق المصريين في أمن وأمان وحريات وكرامة ووفق عدالة ومساواة.
> ضاف الحزب أن هذا الترحيب يبقى مرتبطاً بآليات جادة لتفعيل هذه الحقوق والحريات، مع وجوب تضمنها لتحقيقات مستقلة وشفافة وفورية في مجازر سيناء والحرس الجمهوري والمنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على أقسام الشرطة وقتل المتظاهرين والتحريض الطائفي.
> وذكر الحزب أن هذه التحقيقات المستقلة الجادة لن يكون هناك غنى عنها لتحقيق أي مصالحة حقيقية تحفظ المجتمع المصري وتؤسس لدولة قانون عادل طال الاشتياق إليها، وكذلك لنجاح أي مبادرة وطنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة