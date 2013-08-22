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الأطباء: مصلحة الطب الشرعى تحتاج الى تجهيزات طبية كثيرة

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الأطباء: مصلحة الطب الشرعى تحتاج الى تجهيزات طبية كثيرة الأطباء: مصلحة الطب الشرعى تحتاج الى تجهيزات طبية كثيرة

قال الدكتور أحمد لطفى عضو مجلس نقابة الأطباء إن مصلحة الطب الشرعى تحتاج إلى تجهيزات كثيرة، مشيراً إلى أن مشرحة زينهم ينقصها الكثير من التجهيزات، وطالب بتطوير المصلحة وتزويدها بأحدث الأجهزة للقيام بدورها فى خدمة المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء فى تصريحات له أن النقابة بصدد حصر الأجهزة والمعدات الطبية التى تتطلبها المصلحة لتوفيرها من خلال الجهود الذاتية للجان الإغاثة بالنقابات الطبية، أو عن طريق مخاطبة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير ما لا تستطيع الإغاثة توفيره.
> كان وفد من نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، التقوا الدكتورة ماجدة هلال مدير مصلحة الطب الشرعى، لشكر الأطباء فى المصلحة على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية.

ا.ش.ا

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