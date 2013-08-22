نشطاء يتظاهرون فى بيروت تنديدا باستخدام السلاح الكيميائى فى سوريا

نظّم عشرات النشطاء من المجتمع المدنى اللبنانى والسورى مسيرة انطلقت من ساحة الشهداء العاصمة بيروت، واستقرت أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا)، وسط بيروت، رفضًا لاستخدام السلاح الكيميائى فى سوريا.

وأعلن "الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فى بيان له أمس الأربعاء، مقتل 1100 شخص على الأقل، فيما قال إنه قصف من القوات النظام السورى على مناطق بدمشق والغوطتين الشرقية والغربية بريفها.

ودعا الائتلاف مجلس الأمن الدولى إلى عقد جلسة طارئة لإدانة الهجوم، وإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبًا "لجنة التحقيق الدولية بالتوجه فورًا نحو تلك المناطق التى استهدفتها قوات الأسد بأسلحة كيميائية".

ورفع النشطاء لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تطالب المجتمع الدولى بوقف "سياسة الصمت" التى يتبعها إزاء انتهاكات نظام الرئيس السورى بشار الأسد واستخدامه للأسلحة الكيميائية.

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