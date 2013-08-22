البرلمان الليبى يفوض وزير الدفاع باختصاصات قائد القوات المسلحة

أصدر رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" نورى أبوسهمين قرارا بشأن تفويض وزير الدفاع الليبيى عبدالله الثنى باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة الليبية بصفة مؤقتة.

وذكرت وسائل الإعلام الليبية الرسمية مساء اليوم أن هذا القرار يأتى نتيجة للظروف الاستثنائية التى تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبى.

وقام رئيس المؤتمر الوطنى بإصدار قرار آخر تم فى الأمر لجميع العسكريين الليبيين، بعدم الظهور أمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة إلا بأذن وتصريح كتابى من وزير الدفاع أو رئيس الأركان العامة الليبية.. وحذر القائد الأعلى للجيش الليبى جميع العسكريين المخالفين لهذا الأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأصدر أبوسهمين أيضا قرارا جديدا بشأن تفعيل دور الأجهزة الضبطية والأمنية لترسيخ الأمن وحماية المواطن الليبى.

وطالب القرار فى مادته الأولى منتسبى الأجهزة الضبطية والأمنية كافة، بغض النظر عن رتبهم أو درجاتهم أو وظائفهم القيادية بضرورة الانضباط فى أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم والتقيد والالتزام بالحضور الفعلى.. وشدد القرار فى مادته الثانية على الوزراء الليبيين كل فيما يخصه بضرورة متابعة الأجهزة الأمنية والضبطية التى يشرفون عليها، وموافاة رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام بالعدد الكلى لمنتسبى الجهات التابعة لوزاراتهم.