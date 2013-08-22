مجلس الأمن يؤكد قلقه من تقارير استخدام أسلحة كيماوية فى سوريا

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع بيان صحفى فى مجلس الأمن الدولى خاص بسوريا، قد يصدر خلال ساعات قليلة عقب انتهاء جلسة المشاورات المتعلقة التى لا تزال جارية حتى الآن (الساعة الرابعة و12 دقيقة عصر بتوقيت نيويورك) حول مزاعم استخدام أسلحة كيماوية فى ضواحى دمشق اليوم.

ويتطلب صدور البيان الصحفى موافقة جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا، ومن المتوقع أن يرحب مشروع البيان ببدء فريق التحقيق الأممى- الذى يترأسه آك سلستروم- مهام عمله فى 3 مواقع سورية، بما فى ذلك حادثة خان العسل المزعوم وقوعها فى شهر مارس الماضى، إضافة إلى حادثتين آخريتين أبلغت عنها فرنسا وبريطانيا.

ويؤكد مشروع القرار القلق بشأن تقارير إعلامية أفادت بوقوع استخدام للأسلحة الكيميائية، كما يؤكد على أهمية التحقيق الذى تجريه الأمم المتحدة واعتبار أن أى استخدام لهذه النوعية من الأسلحة، سيكون بمثابة انتهاك للقانون الدولى.