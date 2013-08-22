الفيوم: نسعى لعلاج سوء توزيع المعلمين في بعض المواد الدراسية قبل بدء الدراسة

كتب : ميشيل عبدالله منذ 26 دقيقة

صرح محمد ماجد إمام، مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، أن الإدارة تسعى لعلاج سوء توزيع المعلمين في بعض المواد الدراسية لسد أي عجز قبل بدء العام الدراسي والبحث عن حل للعجز في مادة الرياضيات وسد العجز في المناطق النائية بالإدارة.

وأشار خلال الاجتماع الذي عقده مع مديري عدد من مدارس الإدارة بمركز التنمية المهنية بمدرسة الشهيد ياسر كمال تمام، بحضور جميع الموجهين الأوائل للمواد الدراسية والتوجيه المالي والإداري، إلى استمرار الاجتماعات مع جميع مديري المدارس لحل أي معوقات تواجههم قبل بدء العام الدراسي وتدريبهم على الجديد في الشؤون المالية والإدارية وشؤون الطلاب وطرق إنفاق أموال اللامركزية والتدريس العلاجي للطلاب الضعاف.