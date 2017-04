Elysium الأول عالمياً

شهدت نهاية الأسبوع الماضي دخول فيلم Matt Damon الجديد Elysium مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 23.4 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، ودخل أيضاً فيلم Percy Jackson: Sea Of Monsters في المرتبة الثانية مع 21.8 مليون دولار. وتمكن فيلما The Smurfs 2 و Pacific Rim من حصد نفس المبلغ وهو 20 مليون دولار فاحتلّا المرتبة الثالثة، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم Despicable Me 2 الذي جمع 19.5 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Lee Daniels' The Butler مباشرة في المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 24.6 مليون دولار على شباك التذاكر، واحتفظ فيلم We’re The Millers بالمرتبة الثانية مع 17.9 مليون دولار وتراجع فيلم Elysium من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 13.6 مليون دولار ودخل فيلم Disney الكرتوني Planes في المرتبة الرابعة مع 13.38 مليون دولار، كما دخل فيلم Kick-Ass 2 في المرتبة الخامسة حيث جمع 13.33 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة دخل فيلم The Wolverine في المرتبة الأولى حيث شاهده 85077 شخص وتراجع كل من Despicable Me 2 و The Smurfs 2 و Red 2 مرتبة واحدة فشاهد الأول 45569 شخص والثاني 40412 شخص والثالث 25224 شخص. أما المرتبة الخامسة فشهدت دخول فيلم Robert De Niro و John Travolta الجديد Killing Season حيث شاهده 21838 شخص.

في لبنان حافظ فيلم The Smurfs 2 على المرتبة الأولى بعد أن شاهده 15361 شخص ودخل فيلم Elysium مباشرة في المرتبة الثانية مع 12249 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم We’re The Millers في المرتبة الثالثة مع 8262 مشاهد وتراجع فيلم Despicable Me 2 الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 7608 شخص وبقي فيلم Red 2 في المرتبة الخامسة مع 6524 مشاهد.