انتهت - رازجراد 2-4 بازل .. صلاح يسجل هدفين في دوري الأبطال

متابعة حية ومباشرة لمباراة بازل ولودوجوريتش بمشاركة محمد صلاح ومحمد النني بشكل أساسي مع فريقهما في مواجهة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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يتقدم محمد صلاح لبازل بتسديدة من فوق حارس رازجراد من الجبهة اليسرى معلنا تقدم فريقه.

وتعادل مارسيلينو في الدقيقة 23، قبل أن يتقدم لرازجراد ايفان ستوينوف في الدقيقة 50.

وتعادل محمد صلاح لبازل بعد انفراد من تمريرة متقنة من وسط الملعب، خرج عليه الحارس وسددها بجوار قدمه معلنا التعادل لبازل.

وتقدم لبازل جيوفاني سيو المنضم حديثا للفريق واصبحت النتيجة 3-2.

يحل بازل ضيفا على لودوجوريتس رازجراد في ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، قبل أن يستضيفه يوم الثلاثاء المقبل في سويسرا إيابا.

ويلعب صلاح في مركزه المعتاد كجناح أيمن بجوار زميله فالنتين شتوكير الجناح الأيسر، فيما يلعب الإيفواري جيوفاني سيو كمهاجم وحيد أمامهما.

سيو يشارك لأول مرة مع بازل بعد انضمامه من فولفسبورج قبل أيام، مستغلا إصابة ماركو شتريلير قائد الفريق السويسري.

أما النني فيلعب كلاعب وسط مدافع بجوار الثنائي فابيان فراي ومارسيلو دياز في المباراة التي تنطلق في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وكان مورات ياكين المدير الفني لبازل قد أراح الثنائي المصري من مواجهة أولد بويز في كأس سويسرا يوم السبت الماضي استعدادا لهذه المباراة.

بازل يدخل هذه المواجهة على أمل العبور لمرحلة المجموعات وتفادي خيبة أمل الموسم الماضي عندما خرج من المسابقة من هذا الدور وذهب لبطولة الدوري الأوروبي.