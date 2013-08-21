مصطفى حجازي: الإخوان كانوا يريدون ضريبة دم كثيرة للمتاجرة بها

قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، إن الإخوان كانوا يريدون ضريبة دم كثيرة للمتاجرة بها، وزيارات الغرب لم تكن زيارات وساطة لكن زيارات تبصرة لقيادات الإخوان.

وأضاف “حجازي” خلال لقائه بالإعلامي محمود سعد، مقدم برنامج “آخر النهار” على قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن الإعلام الغربي هو من يستخدم كلمة “الانقلاب”، لكن الدوائر الرسمية تعترف أنها ثورة شعبية، مؤكدًا أن الإدارة الغربية لها مصلحة مباشرة مع تنظيم الإخوان.

وأشار”حجازي” إلى أن الإخوان كانوا يتعاملون بقدر كبير من التساهل مع الأمور السيادية.