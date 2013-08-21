انتهت – أرسنال ينتفض بثلاثية في تركيا

يلعب أرسنال مباراة هامة للغاية أمام فينيرباشته في تركيا خلال جولة الذهاب من التصفيات المؤهلة إلى مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أرسنال يدخل اللقاء وهو تحت ضغط غير عادي بعد استهلال الموسم بخسارة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بثلاثية.

وتعرض أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال لهجوم كبير، وصل لمطالبة إحدى روابط جماهير النادي بتجميد مفاوضات تجديد عقده.

ولهذا يدخل أرسنال اللقاء سعيا لاستعادة التوازن، بالإضافة إلى المهمة الأساسية الضرورية وهي الصعود إلى مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

ويتقدم أرسنال بهدفين، سجل الأول كارين جيبس الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وأحرز الثاني أرون رامسي، ثم أضاف الفرنسي أوليفر جيرو الهدف الثالث للمدفعجية.