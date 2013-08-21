أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت – أرسنال ينتفض بثلاثية في تركيا

Google+ Print
انتهت – أرسنال ينتفض بثلاثية في تركيا انتهت – أرسنال ينتفض بثلاثية في تركيا

يلعب أرسنال مباراة هامة للغاية أمام فينيرباشته في تركيا خلال جولة الذهاب من التصفيات المؤهلة إلى مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أرسنال يدخل اللقاء وهو تحت ضغط غير عادي بعد استهلال الموسم بخسارة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بثلاثية.

وتعرض أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال لهجوم كبير، وصل لمطالبة إحدى روابط جماهير النادي بتجميد مفاوضات تجديد عقده.

ولهذا يدخل أرسنال اللقاء سعيا لاستعادة التوازن، بالإضافة إلى المهمة الأساسية الضرورية وهي الصعود إلى مرحلة المجموعات من دوري الأبطال.

ويتقدم أرسنال بهدفين، سجل الأول كارين جيبس الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وأحرز الثاني أرون رامسي، ثم أضاف الفرنسي أوليفر جيرو الهدف الثالث للمدفعجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع