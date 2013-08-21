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بالفيديو - راميسي يرفع رأس فينجر بانتصار ثلاثي لأرسنال

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بالفيديو - راميسي يرفع رأس فينجر بانتصار ثلاثي لأرسنال بالفيديو - راميسي يرفع رأس فينجر بانتصار ثلاثي لأرسنال

نفض أرسنال عن نفسه أثر الهزيمة أمام أستون فيلا، بعد الفوز على مضيفه التركي فينيرباشته بثلاثية كبيرة خلال ذهاب التصفيات المؤهلة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال دخل المباراة وهو تحت ضغط كبير بعد مطالبة الجماهير بتجميد مفاوضات التجديد له بسب الهزيمة أمام أستون فيلا بثلاثية في الدوري الاسبوع الماضي، مع فشل المدرب في دعم الفريق بصفقات جديدة.

المدرب الفرنسي رد بعنف على أسئلة الصحفيين في هذا الصدد، وأكد أن فريقه قادر على الفوز بالقوام الحالي للنادي، ودخل تحدي مباراة فينيرباشته.

 

ولعب أرون راميسي دور البطولة في رفع رأس فينجر، بعدما صنع هدفا سجله كارين جيبس وسجل بنفسه الهدف الثاني، قبل أن يتمم أوليفر جيرود العمل بهدف ثالث.

جاء الهدف الأول من تمريرة موفقة لراميسي الذي تحكم في وسط الملعب مع توماس روزيسكي، وحين وصلت الكرة إلى ثيو والكوت أرسل هدية للظهير الأيسر سجلها الأخير بنجاح.

وسجل راميسي الهدف الثاني بتصويبة ممتازة أكدت انتصار أرسنال وقربته بدرجة كبيرة من مرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

 

ثم حسم جيرو كل شيء بإحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء حصل عليها والكوت.

وبهذا حقق المدفعجية فوزا ثلاثيا، أولا حسم بشكل كبير وصوله لمرحلة المجموعات، وثانيا استفاق معنويا بعد عثرة أستون فيلا، وثالثا كسب ارون راميسي في ظل بحث فينجر عن لاعب وسط يعوض غياب الإسباني مايكل أرتيتا.

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فيديو اليوم السابع

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