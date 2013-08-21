بالصور.. مسيرات غاضبة للإخوان بالفيوم تنديداً بالإفراج عن مبارك

انطلقت عدة مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين بالفيوم ، احتجاجا على براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأعوانه وحبس الرئيس المنتخب محمد مرسى واعتقال أنصاره ومؤيديه بحسب قولهم .

> استنكر المشاركون فى المسيرات الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وإسقاط جميع التهم عنه ، متسائلين من المتهم بقتل ثوار يناير ؟ أهم الثوار أنفسهم أم من ؟ !! ومنددين بموقف القضاء المصري من ذلك والسماح لمبارك بالخروج حسب قولهم .

> وأكد المشاركين في التظاهرة استمرارهم في التظاهر حتي تتحقق مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير ” عيش حرية عدالة اجتماعية ” , مشيرين أن ما يحدث يهدم الثورة المصرية ، ويعود بمصر لأسوأ مما كانت عليه ، وبخاصة في ظل استمرار حكم العسكر .

> ردد المتظاهرين الهتافات في مسيرتهم منها : ” يسقط يسقط حكم العسكر ” , ” مش هنخاف ولا هنطاطي .. احنا كرهنا الصوت الواطي ” , ” اقتل واحد اقتل مية .. مرسي رئيس ومعاه الشرعية ” , ” سلميين ومش خايفيين ” , ” ولا بتخرب ولا بنكسر .. بس بنهتف ضد العسكر ” .

> الجدير بالذكر أن هذه المسيرات تُعد ضمن فعاليات ” اسبوع الرحيل ” بالمحافظة , والذي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية .