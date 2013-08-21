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بالصور.. مسيرات غاضبة للإخوان بالفيوم تنديداً بالإفراج عن مبارك

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بالصور.. مسيرات غاضبة للإخوان بالفيوم تنديداً بالإفراج عن مبارك بالصور.. مسيرات غاضبة للإخوان بالفيوم تنديداً بالإفراج عن مبارك

مسيرات غاضبة للإخوان بالفيوم تنديداً بالإفراج عن مبارك

انطلقت عدة مسيرات لجماعة الإخوان المسلمين بالفيوم ، احتجاجا على براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأعوانه وحبس الرئيس محمد مرسى واعتقال أنصاره ومؤيديه بحسب قولهم .
> استنكر المشاركون فى المسيرات الإفراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك وإسقاط جميع التهم عنه ، متسائلين من المتهم بقتل ثوار يناير ؟ أهم الثوار أنفسهم أم من ؟ !! ومنددين بموقف القضاء المصري من ذلك والسماح لمبارك بالخروج حسب قولهم .
> وأكد المشاركين في التظاهرة استمرارهم في التظاهر حتي تتحقق مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير ” عيش حرية عدالة اجتماعية ” , مشيرين أن ما يحدث يهدم الثورة المصرية ، ويعود بمصر لأسوأ مما كانت عليه ، وبخاصة في ظل استمرار حكم العسكر .
> ردد المتظاهرين الهتافات في مسيرتهم منها : ” يسقط يسقط حكم العسكر ” , ” مش هنخاف ولا هنطاطي .. احنا كرهنا الصوت الواطي ” , ” اقتل واحد اقتل مية .. مرسي رئيس ومعاه الشرعية ” , ” سلميين ومش خايفيين ” , ” ولا بتخرب ولا بنكسر .. بس بنهتف ضد العسكر ” .
> الجدير بالذكر أن هذه المسيرات تُعد ضمن فعاليات ” اسبوع الرحيل ” بالمحافظة , والذي دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية .

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