أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

“منظمة حقوقية” تستنكر استمرار تراجع الحريات الإعلامية في تونس

  • 13
Google+ Print
“منظمة حقوقية” تستنكر استمرار تراجع الحريات الإعلامية في تونس “منظمة حقوقية” تستنكر استمرار تراجع الحريات الإعلامية في تونس

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء استمرار التراجع في الحريات الإعلامية في تونس في الأيام القليلة الماضية عقب واقعة اغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي، حيث إن أجهزة الأمن التونسية اعتقلت يوم الأحد الماضي المصور الصحفي بقناة “اسطرلاب تي في” الخاصة من منزله.

وقالت الشبكة العربية: إن هذه الممارسات الأمنية الغاشمة التي تمثلت في الاعتداء على حرمة مسكن المصور الصحفي على خلفية قيامه بعمله توضح التراجع الملحوظ في الحريات الإعلامية وسوء أداء الأجهزة الأمنية وتعاملها مع وسائل الإعلام وتنذر بعودة الدولة البوليسية في تونس.

وأعلنت الشبكة العربية عن رفضها اقتحام منزل المصور في ساعة متأخرة من الليل وترويع أهله والعبث بمحتوياته، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق مع المسئولين عن ذلك ومحاسبتهم، كما طالبت الشبكة العربية السلطات التونسية بسرعة إطلاق سراح الصحفي والتوقف عن ملاحقة الإعلاميين والتضييق عليهم وغل يد الأجهزة الأمنية وعدم تركها للتعامل مع أصحاب الرأي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا