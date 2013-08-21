“منظمة حقوقية” تستنكر استمرار تراجع الحريات الإعلامية في تونس

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء استمرار التراجع في الحريات الإعلامية في تونس في الأيام القليلة الماضية عقب واقعة اغتيال الناشط السياسي محمد البراهمي، حيث إن أجهزة الأمن التونسية اعتقلت يوم الأحد الماضي المصور الصحفي بقناة “اسطرلاب تي في” الخاصة من منزله.

وقالت الشبكة العربية: إن هذه الممارسات الأمنية الغاشمة التي تمثلت في الاعتداء على حرمة مسكن المصور الصحفي على خلفية قيامه بعمله توضح التراجع الملحوظ في الحريات الإعلامية وسوء أداء الأجهزة الأمنية وتعاملها مع وسائل الإعلام وتنذر بعودة الدولة البوليسية في تونس.

وأعلنت الشبكة العربية عن رفضها اقتحام منزل المصور في ساعة متأخرة من الليل وترويع أهله والعبث بمحتوياته، مطالبة السلطات بإجراء تحقيق مع المسئولين عن ذلك ومحاسبتهم، كما طالبت الشبكة العربية السلطات التونسية بسرعة إطلاق سراح الصحفي والتوقف عن ملاحقة الإعلاميين والتضييق عليهم وغل يد الأجهزة الأمنية وعدم تركها للتعامل مع أصحاب الرأي.