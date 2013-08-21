المؤتمر الوطنى الليبى يفوض وزير الدفاع بإختصاصات القائد العام للقوات المسلحة

أصدر رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام “البرلمان” نورى أبوسهمين قرارا بشأن تفويض وزير الدفاع الليبيى عبدالله الثنى بإختصاصات القائد العام للقوات المسلحة الليبية بصفة مؤقتة.

وذكرت وسائل الإعلام الليبية الرسمية مساء اليوم أن هذا القرار يأتى هذا القرار نتيجة للظروف الاستثنائية التى تتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة لإستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبى.

> وقام رئيس المؤتمر الوطنى بإصدار قرار آخر تم فى الأمر لجميع العسكريين الليبيين بعدم الظهور أمام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة إلا بأذن وتصريح كتابى من وزير الدفاع أورئيس الأركان العامة الليبية .. وحذر القائد الأعلى للجيش الليبى جميع العسكريين المخالفين لهذا الأمر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

> وأصدر أبوسهمين أيضا قرارا جديدا بشأن تفعيل دور الأجهزة الضبطية والأمنية لترسيخ الأمن وحماية المواطن الليبى.

> وطالب القرار في مادته الاولى منتسبي الاجهزة الضبطية والامنية كافة بغض النظر عن رتبهم أو درجاتهم أو وظائفهم القيادية بضرورة الإنضباط فى أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم والتقيد والإلتزام بالحضور الفعلى .. وشدد القرار فى مادته الثانية على الوزراء الليبيين كل فيما يخصه بضرورة متابعة الأجهزة الأمنية والضبطية التى يشرفون عليها وموافاة رئيس المؤتمر

> الوطنى الليبى العام بالعدد الكلى لمنتسبى الجهات التابعة لوزاراتهم .

> كما حث القرار فى مادته الثالثة الوزراء والمسؤولين عن المنتسبين للجهات التابعة لوزاراتهم ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يتهاون فى أداء واجبه والإلتزام بعمله المكلف به وضرورة متابعة المرؤسين والتفتيش الدورى والمفاجىء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ا.ش.ا