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مصرع شخصين وإصابه 12 مجند فى إنقلاب سياره بقنا

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مصرع شخصين وإصابه 12 مجند فى إنقلاب سياره بقنا مصرع شخصين وإصابه 12 مجند فى إنقلاب سياره بقنا

لقى شخصان مصرعهما وإصيب 12 مجند اثر انقلاب سيارة بالطريق السريع بالكيلو 80 بطريق قنا – سوهاج الصحراوى.
> وكان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى بلاغا بانقلاب سياره بالطريق الصحراوى.

وكشفت التحريات انه اثناء سير السيارة 9743 ص ا ب ميكروباص قيادة عماد حمدى احمد بالكيلو 80 طريق قنا سوهاج الصحراوى.

واثناء قدوم السياره فى طريقها من القاهره متجهه الى اسوان ويستقلها 13 مجند من العمليات الخاصه بالامن المركزى متوجهين لقضاء اجازتهم بمقر اقامتهم فى محافظة اسوان وعند الكيلو 80 طريق قنا سوهاج الصحراوى انفجر الاطار الامامى للسياره مما ادى الى انقلابها .

مما اسفر عنه مصرع سائق السياره و محمد مصطفى احمد 22 سنه مجند واصابة 12 مجند اخر بكدمات وكسور و تم نقلهم لمستشفى قنا العام وتم تحويل مصابين للمستشفى العسكرى بسوهاج لخطورة حالتهما وتحرر محضر بالواقعه وتولت نيابه قسم قنا التحقيق.

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