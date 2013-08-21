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سرادق عزاء جماعي لضحايا أحداث مجزرة قرية “ميت العطار ” ببنها

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سرادق عزاء جماعي لضحايا أحداث مجزرة قرية “ميت العطار ” ببنها سرادق عزاء جماعي لضحايا أحداث مجزرة قرية “ميت العطار ” ببنها

اقام أهالي قرية “ميت العطار ” بمركز بنها ، سرداق عزاء جماعي لضحايا المجزرة التي شهدتها القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم “الاربعاء” عقب قيام تاجر دواجن من عائلة “الرفاعية ” بإطلاق النار العشوائي على أهالي القرية مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا بينهم اثنان من عائلته .

وسادت حالة من الحزن أروقة القرية عقب الأحداث ، حيث أصيبت الحياة بالشلل وخلت الشوارع من المارة ، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها والتزم الأهالي منازلهم ، واتشحت القرية بالسواد حزنا على الضحايا .
> وعلى صعيد المذبحة .. كشفت التحقيقات أن مرتكبها ويدعى : عمر عبد الرزاق الرفاعي – 32 عاما – تاجر دواجن ومفرج عنه من سبع سنوات سجن في قضية قتل .. ارتكب المذبحة تحت تأثير المواد المخدرة بعد تعاطيه كمية كبيرة من المخدرات مما أثر على قواه العقلية .
> وتبين قيام المتهم فجاة بإطلاق الرصاص بصورة مفاجئة من سلاحه الألي وظل يطلق الرصاص عشوائيا على كل من يقابله من الاهالي مرددا عبارات نابية ضد أهالي القرية لقبولهم عودة أسر عائلة “الكلافين” للإقامة بالقرية مرة أخرى وعدم مساندتهم لعائلته في ثأرها القديم معهم .
> يأتي ذلك فيما واصلت قوات الأمن تعزيز تواجدها بالقرية ، حيث إنتشرت قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتمشيط القرية لمنع أي مشاحنات واشتباكات بين الأهالي وعائلة المتهم .

 

ا.ش.ا

 

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