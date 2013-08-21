وزير دفاع ليبىا يجتمع مع وفد شركة أمريكية لشراء أنظمة دفاعية

إجتمع وزير الدفاع الليبى عبدالله الثنى مع رئيس وفد شركة تاكس ترون الأمريكية للأنظمة الدفاعية، الذى يزور ليبيا حاليا لبحث سبل التعاون وما يمكن أن تقدمه الشركة لدعم الأنظمة الدفاعية للجيش الليبى.

وأبدى رئيس وفد الشركة الأمريكية للأنظمة الدفاعية، خلال الإجتماع الذى عقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء إستعداد الشركة لتقديم المعدات العسكرية اللازمة للجيش الليبى وبعض الخدمات الأخرى مثل التدريب..موضحا بأن الشركة سوف تقدم لوزارة الدفاع الليبية كافة العروض التى تتعلق بصناعاتها الدفاعية ، وذلك للمساهمة فى بسط الأمن ومراقبة الحدود الليبية .

> وجدير بالذكر أن تاكس ترون الأمريكية للأنظمة الدفاعية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات العسكرية المتطورة ذات العلاقة بالأنظمة الدفاعية بالعالم.

> وفى نفس السياق بحث وزير الدفاع الليبى عبدالله الثنى مع الملحق العسكرى بالسفارة الأمريكية بطرابلس اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الأركان العامة بطرابلس ، أوجه التعاون بين البلدين خاصة فيما يتعلق ببناء الجيش الليبى..وتناول الإجتماع بحث نوعية وطرق الدعم الذى يمكن أن تقدمه أمريكا لدعم وتطوير الجيش الليبى

ا.ش.ا