القبض على عمال بشركة السويس للعمال بتهمة التحريض وسط غضب عمالى

قامت قوة من قسم شرطة عتاقة من القاء القبض على عامل يدعى ” محمد . م ” من شركة السويس للصلب ضمن البلاغ المقدم منهم من أدارة شركة السويس للصب بتهمة تحريض العمال على الأضراب والأعتصام عن العمل وايقاف العمل .

من جانبه قال عمرو يوسف أحد القيادات العملية أن الوضع العمالى مزال متأزم فمازال العمال معتصمون عن العمل منذ أكثر من 35 يوم للمطالبة بحقوقهم ، ومع ذلك قدم العمال كافة التنزال حتى وصل الأمر إلى أن طلب العمال فقط أن يتم صرف روتبهم عن شهر يوليو ثم عودة العمل وعقب ذلك يعقدون جلسة للتفاوض العمال ولكن الادارة رفضة .

أضاف أن العامل الذى تم القاء القبض عليه هو يعانى من مرض السكر وانهم طالبوا بادخال علاجه الى الحبس وبعد مفاوضات تم ادخالهم مطالبين من الدلة بحمية عمال السويس لصلب والتدخل لتحقيق مطالبهم وصرف مستحقاتهم .