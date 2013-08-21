السارين والخردل و«فى إكس».. أبرز أنواع الأسلحة الكيماوية وأشدّها خطرًا

تصنف الأسلحة الكيماوية ضمن أسلحة الدمار الشامل، لما لها من تأثير قاتل ودمار واسع. ومن أبرز أنواعها غازات السارين، والخردل، و«في إكس». السارين هو عنصر كيماوى عالى السمّية، في حالتيه الغازية والسائلة. يهاجم الجهاز العصبي ويسبب الوفاة خلال دقائق من التعرض له، ويمكنه الدخول للجسم عبر الجهازين التنفسى والهضمى والعيون والجلد. وتتشابه أعراضه مع أعراض الـ«في إكس»، فتشمل الدموع الغزيرة وإفرازات الأنف والعرق وصعوبة التنفس وعدم وضوح الرؤية والقىء والصداع. ويحدث الأثر القاتل عبر مهاجمته العضلات التلقائية التى تنظم عملية التنفس والغدد بما يؤدى لوقف عملية التنفس. الخردل عنصر قلوى يسبب البثور، لا رائحة له حين يكون نقيا، لكنه عادة يكون لونه أصفر يميل إلى البنى وله رائحة الثوم أو الموستارد «الخردل». ويمكن امتصاصه فى حالاته الغازية والسائلة عبر العيون والجلد والأغشية المخاطية. ويسبب إصابات فى العيون والجلد والجهاز التنفسى، ويضعف النخاع العظمى ويسمم الجهاز العصبى والمعدة. وتظهر أعراضه خلال فترة تتراوح بين ساعة و24 ساعة. فى إكس (V X) هو مركب كيماوى عالى السّمية فى حالتيه السائلة والغازية ويهاجم الجهاز العصبى المركزى. وفى حالة دخوله للجسم عبر الجلد يعد أكثر سمّية من السارين، ويقتل الـ»فى إكس» خلال دقائق من التعرض له، ويتغلغل للجسم عبر العيون والجلد والجهازين التنفسى والهضمى. وأعراضه هى الدموع الغزيرة وإفرازات من الأنف وعرق وصعوبة فى التنفس وعدم وضوح الرؤية. ويحدث أثره القاتل عبر مهاجمة العضلات التى تنظم التنفس والغدد، بما يؤدى لوقف التنفس. غاز الكلورين غاز أخضر مائل للاصفرار ورائحته حادة، وهو أثقل من الهواء بما يساعده على البقاء بالقرب من سطح الأرض. ويتفاعل بقوة مع العديد من المركبات الحيوية محدثا حرائق وانفجارات. ويحدث تآكلاً في العيون والجلد، ويؤدي لزيادة إفرازات الدموع والحروق. ويحدث استنشاقه صعوبات فى التنفس وأزمات رئوية. وتظهر المتاعب الرئوية عادة بعد ساعات قليلة من التعرض له. ويمكن أن يؤدى التعرض له لأوقات طويلة للوفاة. السيانيد الهيدروجينى غاز أو سائل عديم اللون شديد الاشتعال ويحدث دخانا سمّيا فى حالة وجود حرائق أو انفجارات. يحدث التعرض له تهيجا للعيون والجلد والجهاز التنفسى مصحوبا باحمرار، ويؤدى استنشاقه لمتاعب تنفسية تؤدى للانهيار، ويمكن أن يتأثر الجهاز العصبى بالمركب ما يؤدى لخلل في التنفس والدورة الدموية. التابون سائل يميل إلى اللون البني، مؤذٍ للأعصاب ومفعوله غير دائم، مثل مبيدات الحشرات. تشمل أعراضه حسب فترة التعرض له غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والعرق، والتقيّؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي إلى الموت.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads