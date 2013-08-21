برلمان غزة يقر قانونا لتغليظ عقوبة الاتجار فى المخدرات إلى الإعدام

أعلن المجلس التشريعى الفلسطينى (البرلمان) فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن إقرار قانون "المخدرات والمؤثرات العقلية" بالقراءة الثانية.

وقال المجلس، فى بيان تلقى مراسل "الأناضول" نسخة عنه، إن "نواب المجلس التشريعى أقروا بالقراءة الثانية قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذى يشدد العقوبات (على المهربين والتجار) فى القضايا المتعلقة بالمخدرات ويوصلها إلى حد الإعدام" بعد أن كان الحكم لا يتجاوز السجن المؤبد.

وأوضح أنه سيتم إرسال القانون بـ"أقصى سرعة" للنشر فى الجريدة الرسمية، ليتسنى للنيابة العامة والمحاكم والجهات المسئولة تنفيذه.

وكان المجلس التشريعى فى غزة قد أقر مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بـ"المناقشة العامة" يونيو كبديل عن القانون المصرى المعمول به فى غزة منذ عام 2009، بناء على قرار من مجلس وزراء الحكومة المقالة.

وكان مجلس وزراء الحكومة المقالة أقر بتاريخ 25 فبراير 2009 العمل بقانون المخدرات المصرى رقم 19 لسنة 1962، كبديل عن القانون العسكرى الإسرائيلى رقم 437 لعام 1972.

وأطلقت وزارة الداخلية فى قطاع غزة يونيو الماضى حملة لمكافحة انتشار حبوب الترامادول المخدرة استمرت حتى مطلع يوليو الماضى.