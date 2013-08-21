أسر شهداء القليوبية للمحافظ: نشكر حضورك ونطالب الدولة بالقصاص

قام المهندس محمد عبد الظاهر اليوم الأربعاء، بزيارة لأسر شهداء محافظة القليوبية، حيث قدم خالص التعازى إلى أسر شهداء قرية (القرنفل) بمدينة القناطر الخيرية، وشهيد منطقة منطى بمدينة قليوب وشهيد الشرطة بقرية مرصفا ببنها، وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.

رافق محافظ القليوبية لتقديم التعازى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية واللواء مليجى فتوح مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء عصام عبد العال مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا، واللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة كما حضر رؤساء الأحياء.

استقبل أسر الشهداء المهندس محمد عبد الظاهر بحفاوة شديدة، حيث طلبت أسرة الشهيد محمد بقرية القرنفل بالقناطر إطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية، كما طالبت والدة الشهيد عصام بمنطى بأخذ حق ابنها وزملائه والقصاص العاجل، حيث بكت وانخرطت فى البكاء حيث قام محافظ القليوبية بمواساتها فى فقيدها وفقيد مصر، وحضر عبد الظاهر عزاء شهيد منطى بدار الضيافة، بعد الانتهاء من تقديم واجب العزاء، تحرك ركب المحافظ ومدير الأمن إلى قرية مرصفا ببنها لتقديم العزاء الأمين عبد الفتاح صلاح، الذى استشهد أثناء تأدية الخدمة بكمين الدائرى بالقناطر الخيرية الأسبوع الماضى.

ومن جانبه أدان محافظ القليوبية بشدة ما وصفه بـ"الاعتداء الإرهابى الغاشم" الذى تعرّض له جنود الأمن المركزى فى مدينة رفح بسيناء، والذى أدّى إلى استشهاد 25 جنديا من قوات الأمن المركزى وإصابة آخرين.

وقدّم عبد الظاهر خالص التعازى إلى أسر الشهداء الأبرار، وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة لحماية سيناء والجنود هناك، ومواجهة هذه التحديات الخطيرة، والضرب بيدٍ من حديد لحماية سيناء والسيادة المصرية، كما طالب بأن يتحمّل الجميع مسئوليته فى الحفاظ على سلامة أرض الوطن بكل حزم.

يُذكر أن 25 جنديا من الأمن المركزى استشهدوا صباح الاثنين الماضى برفح، من بينهم اثنان من أبناء محافظة القليوبية فى هجوم مسلح استهدف سيارتين بداخلهما جنود الأمن المركزى؛ حيث إن جميعهم كانوا يستعدّون للحصول على إخلاء طرف بعد إنهاء مدة خدمتهم العسكرية داخل قطاع الأمن المركزى.