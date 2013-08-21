جلسة طارئة لمجلس الأمن حول مزاعم وقوع هجوم كيماوي في دمشق

بان كي مون يشعر بالصدمة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجوم باستخدام الأسلحة الكيماوية

كتب : أ ش أ منذ 55 دقيقة

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مشاورات طارئة حول مزاعم وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية شرق العاصمة السورية دمشق.

وذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أن رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة ماريا كريستينا برسيفال دعت إلى عقد جلسة مشاورات غير رسمية بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا. وتلا نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إدواردو ديل بوي بيانا على الصحفيين اليوم، قال فيه إن بان كي مون يشعر بالصدمة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجوم باستخدام الأسلحة الكيماوية في دمشق، وأضاف أن فريق المحققين الأمميين يقوم حاليا بالتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية التي أبلغت عنها الحكومة السورية في خان العسل، فضلا عن اثنين من الادعاءات الأخرى من استخدام الأسلحة الكيميائية أبلغت عنها الدول الأعضاء. وأكد بيان الأمين العام أن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية يتابع الموقف الحالي في سوريا بعناية، وأن بان كي مون على علم بأن عددا من الدول الأعضاء والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي قد أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الأخيرة بشأن احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.