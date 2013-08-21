مقتل وإصابة 10 أشخاص فى حوادث متفرقة فى الموصل

ذكرت الشرطة العراقية اليوم الأربعاء، أن 4 من أفراد قوات الجيش والشرطة قتلوا، وأصيب أربعة مدنيين، وتم العثور على جثتين فى حوادث عنف متفرقة فى مدينة الموصل 400كم شمالى بغداد.

وأوضحت مصادر بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "أن اثنين من الجنود العراقيين قتلا وأصيب أربعة مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقى فى الموصل، وأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة على أفراد الشرطة وهم بالواجب فى منطقة اليرموك غربى الموصل، فى حين عثرت قوات أمنية على جثتين مجهولتى الهوية فى سوق المعاش غربى الموصل وعليهما آثار أعيرة نارية ".

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