أخبار عاجلة

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر -
عبدالعال يلتقي رئيس مجلس الشورى العُماني في بنجلاديش -
67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 -
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب -
خالد صبرة: رواتب قيادات المترو «ثابتة» منذ 3 سنوات -
238 مليار جنيه إجمالي حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016-2017 -
البنا: إنشاء مراكز لتجميع القمح بالتنسيق مع التموين -
الإحصاء: 4.6% زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي خلال 2014-2015 -
ضابط يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بسوهاج -
السفن العابرة لقناة السويس تطلق صافراتها احتفالا بيوم «الأوتيزم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

«إعادة فرز كشوف 70 موظفاً من «الكويتية»

Google+ Print
«إعادة فرز كشوف 70 موظفاً من «الكويتية» «إعادة فرز كشوف 70 موظفاً من «الكويتية»
ماضي الهاجري

ناقش وزير المواصلات عيسى الكندري تحويل الموظفين من الخطوط الجوية الكويتية الى القطاع الحكومي في اجتماع أمس وذلك حسب رغبتهم وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة.

وقال مصدر مسؤول في الشركة : إنه تم الاتفاق على عدد من الأمور وهي كالتالي:

1 ـ إعادة فرز الدفعة الأولى وعددها 70 موظفا والتي تم إرسالها الى ديوان الخدمة المدنية لمعرفة الموظفين الذين لديهم خدمة أكثر من 15 عاما.

2 ـ استبدال من لديه خدمة أكثر من 15 عاما في الدفعة الأولى بموظفين لديهم خدمة أقل من 15 عاما.

3 ـ ان تكون الدفعات التي تلي الدفعة الأولى من الموظفين الذين لديهم خدمة أقل من 15 عاما.

4 ـ ان يتفضل الوزير بإبلاغ ديوان الخدمة المدنية باستبدال بعض الأسماء من الدفعة الأولى.

5 ـ ان يتفضل الوزير بالسعي لدى لأن تتحمل رواتب الدفعات التي لديها خدمة أكثر من 15 عاما في حال الإبقاء عليها وعدم تحويلها الى ديوان الخدمة المدنية لحين البت في قانون مؤجلي الصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات