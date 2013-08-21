«إعادة فرز كشوف 70 موظفاً من «الكويتية»

ماضي الهاجري

ناقش وزير المواصلات عيسى الكندري تحويل الموظفين من الخطوط الجوية الكويتية الى القطاع الحكومي في اجتماع أمس وذلك حسب رغبتهم وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة.

وقال مصدر مسؤول في الشركة : إنه تم الاتفاق على عدد من الأمور وهي كالتالي:

1 ـ إعادة فرز الدفعة الأولى وعددها 70 موظفا والتي تم إرسالها الى ديوان الخدمة المدنية لمعرفة الموظفين الذين لديهم خدمة أكثر من 15 عاما.

2 ـ استبدال من لديه خدمة أكثر من 15 عاما في الدفعة الأولى بموظفين لديهم خدمة أقل من 15 عاما.

3 ـ ان تكون الدفعات التي تلي الدفعة الأولى من الموظفين الذين لديهم خدمة أقل من 15 عاما.

4 ـ ان يتفضل الوزير بإبلاغ ديوان الخدمة المدنية باستبدال بعض الأسماء من الدفعة الأولى.

5 ـ ان يتفضل الوزير بالسعي لدى الحكومة لأن تتحمل رواتب الدفعات التي لديها خدمة أكثر من 15 عاما في حال الإبقاء عليها وعدم تحويلها الى ديوان الخدمة المدنية لحين البت في قانون مؤجلي الصرف.