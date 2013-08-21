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مليونية مصرية فى واشنطن لإدانة إرهاب الإخوان المسلمين وفضح انحياز أوباما

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مليونية مصرية فى واشنطن لإدانة إرهاب الإخوان المسلمين وفضح انحياز أوباما مليونية مصرية فى واشنطن لإدانة إرهاب الإخوان المسلمين وفضح انحياز أوباما

دعت المنظمات المصرية فى أمريكا الجاليه المصريه بمختلف الولايات للالتحاق بالمسيرة السلمية التى ينظمونها فى العاصمة الأمريكية واشنطن .و يوم الخميس 22 أغسطس
> وتبد المسيرة فى الحادية عشر صباحا وتستمرحتى السابعة مساء، وذلك لفضح إرهاب جماعة الأخوان المسلمين وحلفاءها حول العالم و وكذلك لفضح انحياز إدارة أوباما والإعلام الأمريكى لجماعة الاخوان الإرهابية.
> واوضح بيان المنظمات انه التجمع سيبدا.عند البوابة الرئيسية للبيت الأبيض(ويت هاوس سايد ووك) الحادية عشر صباحا، ثم يتحرك الثانية ظهرا بعد ذلك إلى مقر صحيفة الواشنطن بوست ثم مقرمحطة ال سى أن أن ثم إلى مقر منظمة كير الإسلامية، والتى تعتبر سفارة التنظيم العالمى للاخوان
> وقالوا ايضا ان جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية بحريق القاهرة فى 26 يناير1952 حيث قاموا بحرق 700 مؤسسة وفندق ومنشأة وقتل 49 مصريا و9 أجانب. وفى 28 يناير 2011 قامت جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية بأقتحام 99 مركز شرطة مصرى(ثلث مراكز الشرطة فى ) واقتحام 6 سجون وتهريب 23 الف سجين منهم المجرم محمد مرسى ومجرموا حماس وحزب الله، واستولوا على 2472 قطعة سلاح بعد قتل 32 ظابط وعسكرى، وخربوا عشرات المنشأت وقتلوا عشرات المصريين. فى 14 أغسطس 2013 قام الاخوان المجرمين بقتل43 ظابط وشرطى ومئات المصريين واشعلوا عشرات الحرائق فى الكنائس والمؤسسات المصرية لحرق وذلك بغرض اسقاط مصر. وبلغ عدد الكنائس والمؤسسات الدينية المسيحية والمدارس المسيحية التى تم حرقها حتى الآن 82 كنيسة ومؤسسة دينية يضاف اليهم الاعتداء على أو حرق 20 كنيسة فى عهد مرسى.
> واشاروا الى ان اعتداءات الاخوان على المؤسسات والكنائس المسيحية فى سنة واحدة تفوق المائة بالإضافة إلى المئات من بيوت ومحلات الأقباط وأعمالهم.
> واختتموا بيانهم بنداء قالوا فيه زمن آجل كل هذا ندعوك عزيزى المصرى فى أمريكا أن تأتى لتفضح الإرهاب الاخوانى أمام العالم كله فى أهم مدينة سياسية فى العالم وهى واشنطن، حيث يوجد بها الإدارة الأمريكية والكونجرس وأكثر من مائة مركز بحثى وعشرات من شركات الضغط، وأكثر من 2000 مقر لجرائد وتليفزيونات من كل أنحاء العالم ، علاوة على جميع البعثات الدبلوماسية لكل دول العالم.

 

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