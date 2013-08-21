حجازي: لا أتعاطف مع "الإخوان".. ولو أعرف إن "رابعة" به "سكينة بلاستيك" لتركته

كتب : محمد عاشور منذ 53 دقيقة

أفاد برنامج "الحياة اليوم"، أن صفوت حجازي، قال خلال التحقيق معه، إنه لا ينتمي لجماعة الإخوان، وليس له أي علاقة بها، ولا يتعاطف معها.

وأقسم حجازي، أنه لو كان يعرف أن ميدان رابعة العدوية به أسلحة أو حتى "سكينة بلاستيك"، عشان يقتلوا بيها عسكري لتركته على الفور.

وطلب حجازي من قوات الأمن، ألا تعلن خبر القبض عليه؛ لأنه لديه محبين كُثر ويستطيع أن يفعل الكثير من أجل مصر، مؤكدا أنه كان متوجها إلى ليبيا ليتوب، وأنه عندما وجد كمينا طلب من السائق العودة للقاهرة ليفكر ماذا سيفعل.

وذكر البرنامج، أنه وجد مع حجازي، ثلاثة هواتف محمولة، وهاتف "الثريا".