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على خلفية المقاطعة:سميرة أحمد تطيح بالأتراك من مسلسلها

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على خلفية المقاطعة:سميرة أحمد تطيح بالأتراك من مسلسلها على خلفية المقاطعة:سميرة أحمد تطيح بالأتراك من مسلسلها

قررت الفنانة المصرية سميرة أحمد إلغاء التعامل مع الفنانين الأتراك الذين كان من المزمع أن يشاركوها في بطولة مسلسل مصري - تركي وهو "قلب أم"، وذلك على خلفية مبادرة مقاطعة المسلسلات التركية التي اتخذتها بعض القنوات بسبب الموقف التركي اتجاه المصرية وتدخلهم في الشأن المصري.
وقالت سميرة في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنها لا تستطيع أن تقدّم عملاً به فنانون ينتمون لشعب تركيا الذي وقف ضد . لذا، قررت بالاتفاق مع المنتج صفوت غطاس أن تلغي فكرة الاستعانة بنجوم أتراك في المسلسل الجديد الذي يعدون له واستبدالهم بفنانين عرب ينتمون إلى أي من الجنسيات مثل السورية أو اللبنانية، خاصة وان البطل هو شاب لأم مصرية تؤدي دورها سميرة أحمد، تعرض للاختطاف وهو طفل وتوجّهوا به إلى تركيا، لذا فليس شرطا أن يكون الشاب تركياً أيضا.
وعن سبب تفكيرها وحماسها في البداية للاستعانة بأتراك قالت إن مصر كانت تمر بأزمات عديدة، وكان هناك اتفاقات بين البلدين فوجدتها فرصة لإيصال الفن المصري لتركيا، حيث كانت ترى الممثلين الأتراك مثلهم مثل أي فنان عربي يشارك في الأعمال المصرية.وأكدت أن ما جعلها تفكر يوما بالاستعانة بنجم تركي هو ملامح الممثل إنجين إكيوريك الذي جسد شخصية كريم في مسلسل "فاطمة"، حيث يبدو شاباً عربياً بشكل كبير وكان سيجسد شخصية ابنها،" فلا يجدي مثلا أن نأتي بممثل مثل كيفانش تاتليتوغ المعروف عربياً باسم مهند ليكون ابني؛ فالملامح مختلفة ولا يوجد أي نكهة مصرية فيه".
وأضافت سميرة أنها ضد مشاركة أي فنان عربي مثلا في أداء شخصية مصرية على الشاشة، فما الداعي إلى ذلك؟! واستشهدت بشخصية الفنان السوري جمال سليمان حينما قام بدور لواء في الجيش المصري في مسلسل (الشوارع الخلفية)، موضحة أنها نفسها لم تصدقه في هذه الشخصية نهائيا، كما لا يليق أيضا أن يجسد فنان مصري شخصية عربي فكيف سيشعر به الجمهور ويصدقه، فالمصداقية في أي عمل فني هي من أهم عناصر نجاحه.

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سيدتي

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