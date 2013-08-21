نقل لجنة كرداسة الثانوية للبنات إلى “كفرة نصار” الابتدائية بسبب الأوضاع الأمنية

قررت وزارة التربية والتعليم نقل لجنة مدرسة كرداسة الثانوية للبنات إلى لجنة مدرسة كفرة نصار الابتدائية التابعة لإدارة الهرم التعليمية في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة نظرا لما تشهده منطقة كرداسة من عدم استقرار أمني .

وأكدت الوزارة أنه يتم حاليا من خلال غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمديرية الجيزة التعليمية إعلام جميع الطلاب على تليفوناتهم الشخصية، وكذلك بمساجد المنطقة .. مشيرة الى أنه ستكون هناك سيارة أمام لجنة كرداسة صباح أول أيام الامتحانات الموافق السبت 24 أغسطس لنقل الطلاب إلى لجنتهم الجديدة بكفرة نصار.

ا.ش.ا