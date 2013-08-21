القبض على عامل بشركة السويس للصلب لتحريضه العمال على الإضراب

كتب : محمد مقلد منذ 2 دقيقة

ألقت مساء اليوم، قوات الأمن بالسويس، القبض علي أحد العمال المعتصمين بشركة السويس للصلب، بالمنطقة الصناعية بعتاقة، فى الوقت الذى واصل فيه مئات العمال اعتصامهم داخل مقر المصنع، للمطالبة بعودة الـ14 عامل من زملائهم، والذين تعرضوا للفصل من قبل إدارة المصنع بحجة تحريض العمال على الإضراب.

وقال مصدر أمني بالسويس، أن العامل "محمود- أ" 35 عاما، تم إلقاء القبض عليه، بسبب صدور قرار من النيابة العامة بالسويس، بضبطه وإحضاره بعد قيام رئيس الشركة رفيق ضو المستثمر اللبناني بتحرير محضر ضد عدد من العمال، يتهمهم بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل وتكبيد الشركة خسائر فادحة بسبب هذا الإضراب.

وتسبب القبض على العمال فى سيطرت الغضب على العمال المعتصمين، والذين تظاهروا أمام بوابات الشركة وهتفوا ضد رئيس الشركة والإدارة، مطالبين بالإفراج عن زميلهم وعودة العمال المفصولين.