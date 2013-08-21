عمرو دياب يحذف فيديو مسرب لحفلته باليونان لوجود عاريات

على الرغم من أن المكتب الإعلامي والموقع الرسمي للمطرب عمرو دياب دائماً ما يقوم بنشر العديد من الفيديوهات والصور الخاصة بأي من الحفلات الغنائية التي يقوم بها الفنان إلا أن الاثنين تجاهلا الحديث تماماً عن حفله الأخير الذي أقامه قبل يومين باليونان.

يأتي ذلك بسبب الفيديو الذي تم تسريبه من الحفل ويغني فيه عمرو في وجود راقصات عاريات يشربن الخمور، وهو ما عرّضه لموجة من الانتقادات اللاذعة وتساؤلات عن كيفية قيامه بذلك في الوقت الذي تمر فيه مصر بأصعب الظروف ويتساقط شهداؤها كل يوم بالعشرات. في المقابل، لم يعلّق المكتب الإعلامي للفنان على ذلك، معتقدين أن الجمهور يعرف أن الحفل تم إلغاؤه مثلما نشر وأشيع كثيراً، وهو ما لم يحدث، بل أحياه عمرو وغنى ورقص بشكل طبيعي جداً، إلا أن الفيديوهات بعد نشر البعض لها بحوالي ساعتين تم حذفها جميعاً والاكتفاء ببعض اللقطات العادية التي لا يظهر فيها أي نوع من العري، وذلك بناء على رغبة الفنان.