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برشلونة يضم مهاجم مانشستر سيتي

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برشلونة يضم مهاجم مانشستر سيتي برشلونة يضم مهاجم مانشستر سيتي

مدريد (إفي): تعاقد نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، اليوم مع الناشئ دينيس سواريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة أربعة مواسم.

وسيلعب الإسباني دينيس في الموسم الأول مع الفريق الثاني للبرسا، على أن يتم تصعيده للفريق الأول خلال المواسم الثلاثة المتبقية، بحسب العقد الذي كشفت عنه صحيفة (ماركا).

ووفقا للصحيفة فإن النادي الكتالوني سيدفع 1.5 مليون يورو لمان سيتي نظير اتمام الصفقة، دون كشف تقاصيل أخرى.

وتعاقد الـ"سيتزنز" مع دينيس من سلتا فيجو صيف 2011 ، وقد قدم أداءا متميزا مع فريق الشباب، مما دفع البرسا لإعادته لليجا عبر بوابته، خاصة بعد تألقه في مونديال الشباب تحت 20 عاما الاخير بتركيا.

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