روسيا تدعو إلى تحقيق في الهجوم الكيماوي السوري المزعوم

كتب : رويترز منذ 49 دقيقة

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى إجراء تحقيق يتسم بالنزاهة والمهنية، في أنباء تنفيذ القوات المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد هجوما كيماويا قرب دمشق.

وقال المتحدث باسم الوزارة ألكسندر لوكاشفيتش، اليوم، إن الظروف المحيطة بهذه الأنباء ومن بينها وجود مفتشي أسلحة تابعين للأمم المتحدة في البلاد، تشير إلى أن الهجوم قد يكون استفزازا قامت به المعارضة.

وأضاف لوكاشفيتش في بيان: "كل ذلك لا يمكن أن يشير إلا إلى أننا نتعامل ثانية مع استفزاز مخطط. تدعم ذلك حقيقة أن العمل الإجرامي ارتُكِب قرب دمشق في نفس توقيت بدء بعثة خبراء الأمم المتحدة بنجاح عملها في التحقيق في مزاعم استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية هناك".