إيران تصنع طائرة حربية متطورة تغنيها عن شراء المقاتلات الاجنبية

أعلن مساعد شئون التنسيق للقوات الجوية بالجيش الإيراني البريجدير الطيار عزيز نصير زادة ، ، أن الخبراء في الصناعة الجوية يعملون حاليا على صنع طائرة مقاتلة متطورة جديدة .

وأوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الأربعاء أن نصير زادة لفت إلى صنع مختلف أنواع المعدات الحربية من قبل الخبراء الإيرانيين ومن ضمنها المقاتلة “صاعقة” التي بلغت مرحلة الانتاج الوفير .. وقال بشأن أحدث انجازات القوة الجوية ، إننا نعمل حاليا بمشاركة منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع على صنع مقاتلة متطورة .

> وأضاف أن صنع هذه الطائرة العسكرية سيجعل البلاد في غنى عن شراء الطائرات المقاتلة من الخارج بصورة كاملة خاصة على مستوى التدريب .

> وتابع المسئول العسكري الإيراني أن القوة الجوية للجيش الإيراني كانت القوة الأولى في البلاد التي شرعت بعملية الاكتفاء الذاتي وحققت انجازات كبرى على هذا الصعيد “ولحسن الحظ فقد تبلورت الكثير من البنى التحتية في مجال انتاج قطع الغيار في القوة الجوية” .

> وفيما يتعلق بأحدث منجزات القوات المسلحة من ناحية المعدات الحربية ، قال مساعد شئون التنسيق للقوة الجوية الإيرانية “إنه تم اتخاذ إجراءات ممتازة في مجال صنع المعدات الجوية والصواريخ الذكية” .. موضحا أن القوة الجوية تعمل حاليا بالتعاون مع منظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع على صنع صواريخ “جو – جو” و”جو – سطح” وتم تحقيق منجزات جيدة على هذا الصعيد حيث جرى اختبار بعضها بنجاح وسيصل البعض الأخر إلى النتيجة المرجوة العام الجاري .

> وفيما يتعلق بأحدث المنجزات في مجال الحرب الإلكترونية ، قالإنه تم تحقيق تقدم جيد في جميع أبعاد الحرب الإلكترونية سواء على صعيد الإجراءات الدفاعية أو الهجومية .

ا.ش.ا