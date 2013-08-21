أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

حزب الوفد: نرفض النظام الفردي في الانتخابات وإلغاء مجلس الشورى

  • 5
Google+ Print
حزب الوفد: نرفض النظام الفردي في الانتخابات وإلغاء مجلس الشورى حزب الوفد: نرفض النظام الفردي في الانتخابات وإلغاء مجلس الشورى

 أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد رفض حزبه وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني لما صدر من ملامح تعديل الدستور المتعلقة باعتماد النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح البدوي – في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية – أن هناك تضاربا دستوريا بين اعتماد النظام الفردي فقط في ظل اختيار نظام مختلط للحكم يكون فيه تشكيل حقا للحزب صاحب الأغلبية في البرلمان.
> وذكر أنه طلب من المسلماني أن ينقل لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور رفض حزبه لنظام الانتخابات الفردي، مؤكدا أن هذا النظام يهدد تشكيل حكومة قادمة، مستشهدا بالانتخابات البرلمانية في 2005 والتي فاز فيها الحزب الوطني المنحل بـ 32 % فقط من الأصوات – على حد قوله – ولولا أساليبه لما تمكن من تشكيل الحكومة.
> وأشار إلى أن النظام الفردي لن يسمح بتمثيل الشباب والمرأة والأقباط وسيعيد إنتاج أنظمة سقطت في ثورتين، ويهدر أصوات الناخبين، حيث أن الفائز يكون بأصوات 50% + 1، في حين أن نظام القائمة يتيح الفرصة لفوز كل قائمة بنسبة ما حصلت عليه فقط من أصوات، ويسمح بدخول الأموال المشبوهة التي تنفق في الانتخابات، مشيرا إلى أن أحد الأحزاب الجديدة اشترى – على حد وصفه – نائبين من نواب حزب الوفد في الانتخابات الأخيرة مقابل 150 ألف جنيه لكل نائب و10 آلاف جنيه شهريا ومكتب وسكرتيرة وسيارة.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات