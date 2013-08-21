حزب الوفد: نرفض النظام الفردي في الانتخابات وإلغاء مجلس الشورى

أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد رفض حزبه وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني لما صدر من ملامح تعديل الدستور المتعلقة باعتماد النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية.

وأوضح البدوي – في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية – أن هناك تضاربا دستوريا بين اعتماد النظام الفردي فقط في ظل اختيار نظام مختلط للحكم يكون فيه تشكيل الحكومة حقا للحزب صاحب الأغلبية في البرلمان.

> وذكر أنه طلب من المسلماني أن ينقل لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور رفض حزبه لنظام الانتخابات الفردي، مؤكدا أن هذا النظام يهدد تشكيل حكومة قادمة، مستشهدا بالانتخابات البرلمانية في 2005 والتي فاز فيها الحزب الوطني المنحل بـ 32 % فقط من الأصوات – على حد قوله – ولولا أساليبه لما تمكن من تشكيل الحكومة.

> وأشار إلى أن النظام الفردي لن يسمح بتمثيل الشباب والمرأة والأقباط وسيعيد إنتاج أنظمة سقطت في ثورتين، ويهدر أصوات الناخبين، حيث أن الفائز يكون بأصوات 50% + 1، في حين أن نظام القائمة يتيح الفرصة لفوز كل قائمة بنسبة ما حصلت عليه فقط من أصوات، ويسمح بدخول الأموال المشبوهة التي تنفق في الانتخابات، مشيرا إلى أن أحد الأحزاب الجديدة اشترى – على حد وصفه – نائبين من نواب حزب الوفد في الانتخابات الأخيرة مقابل 150 ألف جنيه لكل نائب و10 آلاف جنيه شهريا ومكتب وسكرتيرة وسيارة.

ا.ش.ا