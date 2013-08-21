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مصدر قضائي بالنيابة : مبارك ممنوع من السفر .. وإخلاء سبيله جاء بعد سداده قيمة “هدايا الأهرام”

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مصدر قضائي بالنيابة : مبارك ممنوع من السفر .. وإخلاء سبيله جاء بعد سداده قيمة “هدايا الأهرام” مصدر قضائي بالنيابة : مبارك ممنوع من السفر .. وإخلاء سبيله جاء بعد سداده قيمة “هدايا الأهرام”

الرئيس الأسبق المخلوع – محمد حسني مبارك

أكد مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أن الرئيس السابق حسني مبارك ، لا يزال اسمه مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد ، على ذمة القضايا المتهم فيها والمتداولة حاليا أمام محكمة الجنايات .

وأكد المصدر – في تصريح له – أن القرار الصادر في وقت سابق من اليوم من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة ، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة في قضية “هدايا المؤسسات الصحفية القومية” – هو قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية .
> وذكر المصدر أن غرفة المشورة أخلت سبيل مبارك بعدما ارتأت عدم توافر شروط الحبس الاحتياطي بحقه والمنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ، خاصة بعد سداده قيمة الهدايا المدعى حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية ، شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية .

 

ا.ش.ا

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