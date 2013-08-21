وقفة بالأكفان والمشانق الرمزية على "قصر النيل" ضد إخلاء سبيل مبارك غدا

كتب : أحمد غنيم منذ 41 دقيقة

صورة أرشيفية

أعلنت قوى ثورية منها الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة شباب دعم الثورات العربية، تنظيم وقفة رمزية في الخامسة من مساء الغد على كوبري قصر النيل بالأكفان والمشانق الرمزية، اعتراضا على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق مبارك.

وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي لـ"الوطن"، إن الوقفة تأتي لتأكيد أنه لا تفريط في القصاص لحقوق الشهداء الذين سقطوا في عهدي مبارك ومرسي.

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