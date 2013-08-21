حسام عيسى: قطع العلاقات مع قطر ليس حلا.. وأحلت ملف الفساد بـ"التعليم العالي" للنيابة

وزير التعليم العالي: المصريون أشادوا بالدور الذي لعبته الدول العربية الأخرى

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

قال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، إن قطع العلاقات مع قطر ليس حلا، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على وقف الدعم القطري داخل مصر.

وأضاف عيسى، خلال "لقاء خاص" مع خيري رمضان، أن "الشعب المصري أشاد بالدور الذي لعبته الدول العربية الأخرى مثل السعودية والأردن والكويت والإمارات والبحرين، أكثر من السياسيين".

وأشار إلى أن "وزير التعليم العالي السابق عين مستشارا للشؤون الإفريقية رغم عدم احتياج الوزارة لذلك المنصب"، مؤكدا أن "ذلك المستشار كان يأخذ أموالا من الدولة لينفقها على تنظيم الإخوان"، وتابع: "لا أستطيع إقالة عمداء الكليات المنتمين للإخوان لانهم منتخبين، إلا لو ارتكبوا جرائم وطلبتهم النيابة"، مضيفا أنه "أحال ملف إهدار المال العام في الوزارة إلى النيابة بعد التأكد من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات".